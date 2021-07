Pogledajte vjenčanice Gwen Steafni iz svih kutova: Nosila je dvije haljine koje su imale posebno značenje

Gwen Stefani je na svom vjenčanju s Blakeom Sheltonom nosila dvije vjenčanice koje je posebno za nju izradila Vera Wang, dizajnerica koja je za pjevačicu dizajnirala i haljinu u kojoj je 2019. godine na dodjeli nagrada People's Chice Award primila nagradu za modnu ikonu

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Stefani je nosila bijelu haljinu bez naramenica s velikom crnom mašnom, dugim crnim baršunastim rukavicama, crnim mrežastim čarapama i crnim čizmama do bedara.

Ovo nije prvi puta da Wang stilizira vjenčanicu za 51-godišnju Stefani, a učinila je to 2019. godine kad je pjevačica na nagradama People's Choice Awards proglašena modnom ikonom.

Na šlepu haljine izvezene su bile riječi 'Modna ikona', i to gotičkim fontom koji je korišten i na omotu njenog albuma 'Love. Angel. Music. Baby.'.

'Volim modu i mislim da su jedan od najvećih blagosova cijele stvari upravo svi nevjerojatni, talentirani dizajneri i ljudi koji su me naučili svim stvarima koje znam. Jer, nekad sam mrzila modu, osjećala da je samo za bogate ljude, kupovala u jeftinim dućanima i sama izraživala odjeću. To sam radila cijeloga života i sad me evo s ovom nagradom', rekla je u svom govoru prilikom pruzimanja nagrade Stefani.