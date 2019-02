Pedagoginja nam otkriva kako ćemo znati je li dijete hiperaktivno ili samo zaigrano: Što je zapravo ADHD, a što ADD?

Često se susrećemo s pojmom hiperaktivnosti, no kako razlikovati hiperaktivnost od obične dječje zaigranosti, uobičajenog ponašanja aktivnog predškolskog djeteta? Poremećaj pažnje i koncentracije čest je poremećaj i to u velikom postotku kod nadprosječno inteligentne djece, s čime se ona teško nose, osobito ako izostane pomoć obitelji, učitelja i psihologa. O ovom problemu razgovarali smo sa socijalnom pedagoginjom Dorom Kralj iz Poliklinike za djecu i mladež grada Zagreba

'Potrebno je uzeti u obzir i to da ponašanje djece s ADHD-om, poput stalnog vrpoljenja, motoričkog nemira, stalne potrebe za kretanjem kada se od njih očekuje da sjede, kada trče, skaču ili se penju u situacijama u kojima to nije prikladno, spomenimo neke simptome , može imati i neke druge uzroke, što je pokazalo i iskustvo iz prakse, kao naprimjer to da je dijete već po temperamentu nemirnije, dosadno mu je, u nekoj je stresnoj ili njemu prezahtjevnoj situaciji, šire je postavljenih odgojnih granica, možda je prekinuto u njemu važnoj aktivnosti ili se pak radi o teškoćama iz nekog drugog spektra. Da bi se utvrdilo radi li se kod djeteta doista o ADHD-u, potrebna je multidisciplinarna obrada koja uključuje dječjeg psihijatra, psihologa, socijalnog pedagoga/rehabilitatora/logopeda i neuropedijatra', rekla je za tportal Kralj .

'Skupu ponašanja danas poznatih kao ADHD kroz povijest se mijenjao okvir promatranja te naziv, od minimalne cerebralne disfunkcije, poremećaja pažnje s i bez hiperaktivnosti (ADD with and without hyperactivity), pa do današnjeg naziva. Ovisno o skupini simptoma koja je najizraženija, možemo razlikovati tri kliničke slike tog poremećaja: klinička slika s naglašenom nepažnjom (spominjano i kao ADD/poremećaj deficita pažnje), klinička slika s naglašenom hiperaktivnošću/impulzivnošću te kombinirana klinička slika (nepažnja, hiperaktivnost, impulzivnost). Važno je znati da to nije faza koju će dijete prerasti, niti se dijete na taj način ponaša namjerno te da to nije uzrokovano neuspjehom roditelja u odgoju', kaže.