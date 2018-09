Psihologinja savjetuje kako pripremiti dijete za školu: Većina djece neće doživjeti veliki stres ako odrasli ne vrše pritisak na njih

Polazak u prvi razred osnovne škole veliki je trenutak u životu cijele obitelji, a osobito za dijete koje se prvi put susreće s novim pravilima ponašanja, novim licima, prostorom... Sve to predstavlja veliku promjenu te je na neki način, kažu stručnjaci, prvi veliki korak na putu ka zrelosti. Psihologinja Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu djece i mladeži grada Zagreba dala je za tportal.hr nekoliko korisnih savjeta za roditelje prvašića i djecu koja će prvi put sjesti u školsku klupu

'Zna li moje dijete slova?', 'Govori li engleski?', 'Može li dugo sjediti?' - sve su to pitanja koja roditelji sebi postavljaju. Međutim to nije 'vježbanje', 'uškolavanje', 'pripremanje' ili intenzivni razvoj pojedine vještine. Danas svaki trogodišnjak zna da će 'jednom ići u školu' te je usmjeravanje na sljedeću fazu razvoja uz kompetentnog ili starijeg vršnjaka i odraslu osobu - dio odrastanja. Dijete živi u društvu i spontano uči o budućnosti: naučit će voziti bicikl bez pomoćnih kotača, jednom će znati plivati, narast će, znat će pisati... i ići će u školu nakon šestog rođendana. Djeca vide druge oko sebe, u obitelji i u vrtiću saznaju da su njihovi roditelji i drugi odrasli, kao i braća, sestre, išli u školu te da je škola mjesto učenja i dio života. Važno je da dijete tijekom odrastanja ima podršku u svim aspektima razvoja i važne informacije od odraslih u skladu s dobi, da raste u uvjetima koji su poticajni za razvoj socijalnih vještina i emocionalne zrelosti te razvija odnose u kojima će se osjećati sigurno. Osim ako ima specifičnih teškoća u nekom području razvoja, o ciljanoj pripremi za školu ne bi trebalo izdvojeno ni govoriti - ona je dio općeg razvojnog puta', objašnjava Profaca.

'U ranoj dobi učenje djeteta je prvenstveno spontano, potom u uvjetima organiziranog predškolskog odgoja kombinacija spontanog i reaktivnog učenja, dok se to s polaskom u školu i s većom zrelošću djeteta mijenja: ono može odgovoriti na nove načine učenja i prilagoditi se zadacima koji se pred njega ili nju postavljaju. Uz tjelesne karakteristike, važna je kognitivna, socijalna i emocionalna zrelost, jezične i komunikacijske vještine, sposobnost rješavanja problema i kreativnog mišljenja te općenito poznavanje svijeta u kojem dijete odrasta. Naravno, valja uvažiti individualne razlike i imati na umu to da svako dijete ima svoje jače i slabije strane', smatra ona.

Međutim, ističe, puno je važnije ono što ne treba činiti, tj. kako ne otežati djetetu.

'Važno je da školu ne prikazujemo kao mjesto u kojem djetinjstvo prestaje i počinju obaveze te mjesto u kojem se dijete stalno procjenjuje. Važno je da ne govorimo da će dobivati 'samo petice jer je najpametnije', niti da će 'vidjeti kako je to kad dobije jedinicu'. Stvaranje pritiska oko budućeg uspjeha daje poruku djetetu da vrijedi ovisno o tome kakve su mu ocjene. Također, nije dobro zbunjivati dijete strahovima i autoritetom odraslih, što još nije upoznalo. Unatoč možda dobrim namjerama, djetetovo postignuće u školi ne treba ni povezivati unaprijed s nagradama i kaznama. Škola je, kao i sve druge situacije, samo dio života. I nije najvažniji. Dakle, općenito gledajući, kao i inače u komunikaciji s djecom, poželjno je više slušati i pratiti tempo, osjećaje i razinu znatiželje u djeteta, uz što manje opterećivanja vlastitim očekivanjima, pretjeranom idealizacijom ili pak vlastitim strahovima vezanim uz polazak u školu', kaže psihologinja.

Polazak u prvi razred, dodaje, za cijelu je obitelj često vrlo stresan.

'Nažalost, danas roditelji često doživljavaju polazak u školu kao vlastiti stres uslijed pritiska društva, a ponekad i same škole, za što boljim uspjehom djeteta. Odrasli čija djeca kreću u školu mogu je doživjeti i kao mjesto procjene njih kao roditelja. Taj doživljaj roditelja može biti nerealan, iako je, nažalost, često realan. Pri tome se može dogoditi da zaboravimo da je dijete i dalje dijete i kad postane učenik te da postoje velike razlike među djecom, a čak i razlike u postignuću pojedinog djeteta u različitim fazama odrastanja, što je povezano s vanjskim događajima u obitelji i izvan nje. Osim uzbuđenja i očekivanih reakcija pred odrastanjem, novinom i promjenom, većina djece neće doživjeti veliki stres ako odrasli ne vrše pritisak na njih. Ukoliko roditelji doživljavaju pritisak zbog djetetovog polaska u školu, važno je da znaju da to nema veze s djetetom te da mu svojim prevelikim očekivanjima mogu štetiti. Odrasli su odgovorni za sebe i to kako riješiti pritisak koji osjećaju (realan ili ne), ali je važno da to ne bude na način prijenosa pritiska i uznemirenosti na dijete. Ukoliko su to učinili, važno je to vidjeti kao znak da nešto u svom postupanju treba promijeniti', smatra Profaca.