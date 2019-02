Pazite se Kylie i Kendall, pokorit će vas Liv! Svijet influencera mijenja se iz temelja

View this post on Instagram

Shudu @thesavoylondon trying on beautiful #EEBAFTAs outfits, complete with @atelierswarovski earrings. 6 days to go till she shares #redcarpet looks with you all. . @ee @BAFTA . . #3D #3Dart #digitalsupermodel #worldsfirstdigitalsupermodel #virtualinfluencer #BTS