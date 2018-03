Ovo su uvjerljivo najtvrdoglaviji horoskopski znakovi

Koje je znakove najteže navesti da se predomisle? Tko su oni koji žešće brane svoje stajalište što ih upornije pokušavate razuvjeriti? Ako ste prvo pomislili na Bika i Škorpiona, na dobrom ste tragu, ali i oni imaju jaku konkurenciju!

Bik je čovjek navike i običaja. Uživa u rutini, sigurnosti i polaganom napredovanju. Prioriteti su mu izbjegavanje stresa i štednja energije, a ne uzbuđenja i stjecanje novih iskustava. Dokle god se osjeća udobno, neće ništa poduzimati. Težnja za očuvanjem stanja odnosi se i na njegove planove i životne stavove. Pokušate li ga odgovoriti od nečega, ukopat će se u svom položaju i odolijevati do zadnjeg daha.

Škorpion

Postaje inatljiv i nepopustljiv ako mu se netko petlja u poslove ili ga povrijedi. Pustite li ga na miru, on će sam od sebe povremeno preispitivati svoje planove i stajališta. Pronicljiv je pa će prepoznati ono što ne valja i prionuti na promjenu. No ako netko pokuša utjecati na njegove odluke ili mu, ne daj bože, naređivati i prijetiti, žestoko će se oduprijeti čak i ako shvati da je u krivu. On voli kontrolirati druge, a ne biti pod nečijom kontrolom.