Ovo su prvi znakovi intolerancije na laktozu: Evo kako prepoznati i riješiti problem

Jeste li znali da gotovo 68 posto odrasle populacije, prema podacima National Institutes of Health (NIH), pati od intolerancije na laktozu te da je upravo ona jedan od najčešćih probavnih poremećaja u svijetu. Upravo zbog svoje učestalosti, ali i simptoma koji ljudi često ignoriraju, mnogi godinama pate, nesvjesni da samo mala promjena u prehrani može učiniti čudo

Vjerojatno ste se već imali prilike susresti s pojmom intolerancije, kada je riječ o konzumiranju hrane. Većina ljudi pokazuje intoleranciju na gluten, no sve je veći broj onih koji imaju intoleranciju na laktozu. Dapače, brojka se penje visoko te zahvaća, prema podacima National Institutes of Health (NIH), gotovo 68 posto odrasle populacije, od kojih mnogi nisu niti svjesni u čemu je problem.

A što je zapravo intolerancija na laktozu? Razumljivim jezikom rečeno, riječ je o probavnom problemu i nemogućnosti probavljanja mliječnog šećera. U trenucima kada bi ga trebao probaviti, naše tijelo to ne može odraditi jer ne proizvodi dovoljno enzima laktoze koji zapravo razgrađuje taj mliječni šećer. Sve to u konačnici dovodi do brojnih zdravstvenih tegoba koje, kad podvučemo crtu, narušavaju uvelike kvalitetu života. Zanimljivost je i ta da se intolerancija na laktozu često miješa s alergijom na mlijeko, no to nije to.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Iako se djeca rađaju s laktozom kao osnovnim načinom preživljavanja, budući da se u majčinom mlijeku nalazi gotovo 7% laktoze, s odrastanjem se potreba za tim enzimom smanjuje, a to dovodi do toga da neki ljudi izgube mogućnost proizvodnje dovoljne količine laktoze, zbog čega više ne mogu normalno probavljati mliječne proizvode.

Nelagodni simptomi Bez dovoljne količine te laktoze u organizmu, ona prolazi netaknuta kroz probavni trakt i u debelom crijevu počne stvarati nadutost, a sve to komplicira naše živote jer, između ostaloga, dovodi do proljeva i bolova u trbuhu. Simptomi intolerancije na laktozu najčešće se pojavljuju 30 minuta pa sve do 2 sata nakon konzumacije hrane ili pića s laktozom, a u njih spadaju - bol u trbuhu, grčevi, proljev, vjetrovi, mučnina, kao i nadutost.

Najčešći simptomi intolerancije na laktozu: proljev

plinovi

nadutost trbuha

bol i grčevi u želucu

mučnina i povraćanje

glavobolje ili migrene

akne

Svatko tko se susreo s ovim problemom zna da simptomi mogu biti neugodni, no ono što je dobro u svemu je da se ovakvo stanje itekako može kontrolirati, no morate biti disciplinirani i uporni. Osim što morate promijeniti način života, morate promijeniti i prehranu, što zapravo znači izbaciti sve proizvode s laktozom i ubaciti one bez laktoze. Proizvodi bez laktoze Kao as iz rukava tu definitivno uskače naša Vindija koja je izdala cijelu liniju mliječnih proizvoda bez laktoze - od trajnog mlijeka, čokoladnog mlijeka pa sve do natur jogurta i vrhnja za kuhanje bez laktoze. Upravo korištenjem tih proizvoda život će vam itekako postati lakši, jer zapravo nećete morati napraviti preveliku promjenu i odreći se omiljenih jela i napitaka. Nezaobilazna jutarnja kava ne mora izostati jer je tu vjerojatno najtraženiji proizvod bez laktoze - mlijeko, koji Vindija ima s čak 2,8% mliječne masti.

Ako vaš omiljeni doručak, večera ili možda desert uključuju jogurt i dalje možete uživati u obroku koristeći 'z bregov lako probavljiv natur jogurt bez laktoze.

Da je broj ljudi intolerantnih na laktozu itekako u porastu govore i statistike. Prema izvješću agencije Euromonitor International, u Hrvatskoj se, u posljednjih nekoliko godina, potražnja za ovakvim proizvodima povećala za 20 %. Ipak, kako ne biste morali raditi drastične promjene kod svakodnevnog kuhanja, možda najzgodniji novi proizvod s potpisom 'z bregov iz njihove Osmijeh ponude je vrhnje za kuhanje koje će razveseliti sve gurmane i zasigurno postati neizostavna namirnica u kuhinji svake osobe koja pokazuje intoleranciju na laktozu.

Lijek još uvijek ne postoji Lijek za ovo stanje za sada još uvijek ne postoji, stoga je važno prilagoditi upravo prehranu kako bi se olakšali simptomi. Uz konzumiranje mliječnih proizvoda bez laktoze, posegnite za probavnim enzimima koji sadrže laktozu ili suplementima s probioticima, a u hranu uvrstite i namirnice bogate kalcijem i vitaminom K (zeleno lisnato povrće, brokula, sardine…) Te informacije su i više nego zanimljive budući da je istraživanje, objavljeno u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, pokazalo da čak 70% ljudi s intolerancijom na laktozu teško pronalazi adekvatne zamjene. No, zahvaljujući dobroj ponudi iz Vindije čini se da postoji rješenje i to nadohvat ruke.