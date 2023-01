Ovo je haljina godine - laska i slavi žensku figuru

Britanska manekenka Rosie Huntington-Whiteley utjelovljenje je elegancije u predivnoj haljini s potpisom modne kuće Saint Laurent, kojom je toliko oduševljena da ju je proglasila haljinom godine

Zahvaljujući popularnoj maxi dužini, zavodljivijim prorezima kojih se modne zaljubljenice nisu mogle zasititi u 2022, kao i strateški raspoređenim drapiranim dijelovima haljina laska i slavi žensku figuru. No ništa manje senzacionalan nije ni stražnji dio haljine kojeg krasi duboki izrez koji izazovno otkriva donji dio leđa pa ne iznenađuje što ju je britanska ljepotica tako oduševljeno proglasila haljinom godine i odala priznanje Anthonyju Vaccarellu , dizajneru Saint Laurenta,.

'Naša žena je puna suptilne napetosti. Ona je tamni anđeo sa senzualnom privlačnošću, ogrnut crnim haljinama sa šljokicama koje blistaju poput asfalta nakon kiše', opisao je svojevremeno Vaccarello YSL ženu, a njegove najveće muze dvije su ikone izvornog francuskog stila – Catherine Deneuve i Betty Catroux.

'Za mene su Catherine i Betty oličenje stila Saint Laurenta. One su posljednje koje svjedoče o tome tko je bio pravi Yves Saint Laurent. Svake sezone one su jedini ljudi čije mi mišljenje išta znači', otkrio je za New York Times. 'Kad pomislite na Saint Laurent, pomislite na Catherine zbog određene siluete - ona je ženstvenija, zavodljivija, meka. Betty, koja utjelovljuje neku vrstu muške, androgene energije, na mnogo je načina njezina suprotnost. Ali obje su mi jako važne: stvarno mi trebaju te dvije tenzije za dizajniranje', rekao je Vaccarello i dodao da svaka sezona ima određeni hommage posvećen njima.