Ništa ne može zamijeniti dobar kaput u ormaru, a ove zime hit su modeli s uzorkom koji je nosiv iz sezone u sezonu

Dobar kaput predstavlja statement komad u ormaru tijekom zimskih mjeseci. Naravno da je vrućim trendovima teško odoljeti, ali ako želite model koji će sezonama biti nosiv, a istovremeno izgledati vrlo trendi, kaputom ukrašenim uzorkom riblje kosti sigurno nećete pogriješiti

Naime ovaj model neizostavan je temelj ženske i muške garderobe. A ovom stilu nije odoljela ni it djevojka i modna influencerica Hailey Bieber. Tako je viđena na ulicama New Yorka u sjajnom kaputu koji je Anthony Vaccarello dizajnirao za modnu kuću Saint Laurent. Kako bi uljepšala svoj izgled, odlučila se za par zlatnih naušnica, sivu majicu, traperice i čizme, no dugački kaput oversized kroja i prepoznatljivog uzorka bio je definitivna zvijezda stajlinga.