Ovih sedam plaža smatraju se najopasnijim na svijetu, ne samo zbog morskih pasa

Ima, naime, plaža na kojima vladaju smrtonosne meduze, opasni vjetrovi i morske struje, morski psi, pa i gomile smeća. Pustolovi će možda i tamo naći zadovoljstvo, no najčešće se ono traži drugdje. Ipak, ovdje je riječ o plažama, i to u nekim slučajevima vrlo poznatim.

Ova je plaža jedna od najljepših na Havajima, a nalazi se na otoku Kauai, koji obično zovu Vrtni otok, zbog kojega se mnogi zaljube u ovo pacifičko otočje. S plaže Hanakapi'ai pružaju se prekrasni pogledi na Pacifik, no svatko tko tamo dođe osim pučine vidjet će znakove upozorenja o opasnim valovima koji se lome na obali, morskim strujama koje idu istodobno u više smjerova i razornim plimama. Naime, ova plaža, za razliku od većine drugih u tom dijelu svijeta, nema pred sobom koraljni greben koji bi predstavljao branu moćnim oceanskim strujama koje zbog toga udaraju o obalu punom snagom. Od 2009. do 2019. zabilježeno je devedesetak smrtnih slučajeva zbog davljenja u tamošnjim vodama.

5. Gansbaai (Južna Afrika)

Ribarski gradić Gansbaai, dva sata vožnje udaljen od Cape Towna, obično zovu globalnom prijestolnicom morskih pasa. Na tamošnjoj obali turisti mogu - zahvaljujući licenciranim agencijama - plivati s velikim bijelim psinama. I druge vrste morskih pasa tamo su redoviti gosti, što taj dio južnoafričke obale čini iznimno opasnim za plivače i surfere. Bez obzira što su slučajevi neizazvanih napada morskih pasa vrlo rijetki i često je reputacija tih riba mnogo gora od stvarne situacije, valja biti oprezan. U desetak posljednjih godina u Južnoj Africi zabilježeno je tridesetak neizazvanih napada, od čega je šest završeno smrću, uključujući one na obali Gansbaaija.

4. New Smyrna, Florida (SAD)

Ako je Gansbaai mjesto s najvećom koncentracijom morskih pasa na svijetu, plaža New Smyrna na Floridi zaslužuje titulu lokacije s najviše njihovih napada u SAD-u. Smyrna je izuzetno popularna među surferima i ribolovcima, no baš te dvije kategorije zaljubljenika u more su i najugroženije - samo 2023. na Floridi je bilo 69 neizazvanih napada morskih pasa na ljude. No ništa ne može spriječiti od dolaska one koji tamo nalaze užitak u jahanju na valovima ili u ribolovu, pa se lokalno stanovništvo sada suočava s drugim problemom: prevelikim gužvama i na plaži i u prometu.