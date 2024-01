Ove torbice predmet su žudnje na kraljevskom dvoru, ali za ovaj brend to je samo početak

Torbe su bile lijepe, ali ne pretenciozne, funkcionalne, ali ne pretjerano utilitarne, i bile su ručno izrađene u španjolskim radionicama u kojima su također bili smješteni neki od najvećih luksuznih konglomerata. To je bilo dovoljno za dobivanje podrške na koju neki dizajneri čekaju desetljećima a ovaj brend dobio ju je nakon svega četiri godine poslovanja.

'Morate se uštipnuti, jer imate te nevjerojatne pojedince koji mogu odabrati bilo koju torbu, a od svih odaberu vašu. To je poput malog dara,' kaže Leeanne.

Slavne osobe poput Margot Robbie već su ranije nosile Strathberry, ali Markle je bila drugačija. 'Stvari su upravo prešle na drugu razinu', kaže Guy, a pod 'stvari' misli na prodaju i medijsku pozornost. Markle je nosila torbice brenda više od jednom, a svaki put je to potaknuo njihovu prodaju. Ubrzo su uslijedila i druge kraljevske obožavateljice: Kate Middleton , princeza od Walesa, također je nosila Strathberry (u najmanje tri odvojena navrata), kao i princeza Eugenie i Sophie, vojvotkinja od Edinburgha.

Kada bi Strathberry sam sebe opisivao i birao riječi za koje želi da ih javnost percipira, to ne bi jednostavno bio 'kraljevski' brend. Bio bi to, kako kaže Guy, 'istaknuti luksuzni brend iz Škotske.'

'Mislim da je postojao trenutak u kojem smo pomalo... riskirali da potencijalno budemo poznati samo po toj stvari. I mislim da smo toga bili prilično svjesni i smatrali smo da to nije ispravno za brend ,' kaže Leeanne. 'To što se događalo bilo je fantastično. Ali također smo željeli biti sigurni da će zapravo sve što radimo biti prepoznati i da se ne radi samo o toj jednoj torbi,' dodaje.

Hundlebyjevi kažu da su trenutno poznatiji po svojim torbama s potpisom i ljudima koji ih nose nego po korijenima brenda koji potiče iz Edinburgha ili po širini ponude. Naravno, to nije spriječilo Strathberry. Guy predviđa da će brend ove godine generirati 26 milijuna dolara prodajom svojih kožnih torbi, kašmira i nakita te 36 milijuna dolara u 2024. 'Cilj je sada dosegnuti tih 100 milijuna dolara prihoda u sljedeće tri do četiri godine', kaže. Obožavatelji su također spremni potrošiti na ekskluzivnu robu: obljetnička aukcija u korist dobrotvornih organizacija kao što su Dress for Success i Smart Works prikupila je više od 15 tisuća dolara od prodaje arhivskih torbi ograničenog izdanja.

'Edinburgh nije poznat kao modna prijestolnica, ali je stvarno lijepo jer možemo tiho raditi ono što radimo najbolje i pokušati postići originalnost,' kaže Guy. Deset godina poslovanja omogućilo je Strathberryjevom timu 'platformu' za razmišljanje izvan okvira originalnog dizajna marke. Pitanje za kojim su se poveli glasilo je: Kako prenijeti osjećaj dizajnerskih sastanaka srijedom - topao i intiman, s cijenjenjem finijih stvari - u život izvan sjedišta brenda?