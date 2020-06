Ove su torbe idealne za plažu, a mi smo pronašli 28 modela po pristupačnim cijenama

Ljeto samo što nije stiglo, stoga je sada pravo vrijeme da se bacimo u potragu za idealnom torbom za plažu u koju ćemo potrpati sve potrepštine, od badića i ručnika, preko krema i losiona, do časopisa i knjiga. Ako tražite praktičnu torbu otpornu na sunce i morsku sol, koja je pritom u skladu s aktualnim trendovima, naš prijedlog su - pletene torbe! Izdvojili smo 28 pristupačnih modela idealnih za plažu

Sjećate se ručno izrađenih slamnatih cekera za plac i heklanih torbi koje su izrađivale naše bake i prabake? E, pa vrijeme je da ih posudite od baka jer ni ove se sezone ne nosi ništa osim njih. Pletene torbe od slame, rafije, ratana, tekstila, vune, konca i raznoraznih srodnih alternativa apsolutni su 'must have' ljeta koji morate posjedovati ako imalo držite do trendova.