Upecali smo 20 natikača iz high street trgovina koje odlično funkcioniraju za odlazak na plažu, ali i gradsku špicu

Otkako smo se vratili svakodnevici koju smo poznavali prije koronavirusa, police trgovina neprestano nas mame svojom bogatom ponudom ljetne obuće. Ove sezone modnim metropolama će dominirati nekoliko 'must have modela', no definitivno najisplativiji model s te liste su otvorene natikače s ravnim potplatom koje se odlično prilagođavaju svakom stajlingu i prigodi

Udobna obuća u kojoj će naša noga disati ljeti je sve što nam treba. Upravo zato mnoge će modne ovisnice oduševiti vijest da će ove sezone natikače biti poželjnije no ikad. Možda još bolja vijest je da se u modu vraćaju modeli bez pete, potpuno ravnih potplata koji osiguravaju dodatnu udobnost u gradskim šetnjama.

Visoke potpetice i sandale s blok petama na neko vrijeme možete zaboraviti, jer gotovo svih high street brendovi na svoje su police već poslagali razne modele ove zahvalne ljetne obuće.