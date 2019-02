Ove su sandale već sad zaludile modni svijet: Narednih mjeseci viđat ćete ih posvuda

Zaljubljenice u modu već su bacile oko na sandale iako je ljeto još uvijek jako daleko, a kao najpoželjniji model sezone nametnule su se sandale s tankom potpeticom i jako tankim remenčićima, kakve su se nosile prije skoro dvadesetak godina

Najveće fashionistice već su zgrabile prve must have sandale koje su se pojavile na tržištu, a model britanskog high street lanca Topshop već je rasprodan iako se tek našao u prodaji .

Zaboravite na platforme, natikače i kitten pete, modni svijet zaluđen je sandalama iz 90-ih. Istina, nisu ni približno udobne kao one s blok petom i debljim remenčićima, ali i tom možete doskočiti. Tanka peta i još tanji remenčići nisu nešto što bismo povezali s udobnošću, no ako odaberete model s nižom petom smanjit ćete rizik da remenčići urežu u kožu.

Da će sandale s tankim remenčićima biti apsolutne vladarice ljetnih stajlinga dokazale su već i brojne modne influencerice koje su svoje primjerke prošetale gradskim ulicama, i to posvuda od Kopenhagena, preko Pariza do Londona.

Minimalističke sandale s tankim remenčićima rano su započele svoju modnu dominaciju, a da će se to nastaviti i narednih mjeseci dovoljno govori to što na luksuznoj web trgovini net-a-porter vjeruju da će upravo one biti najtraženiji model ovoga proljeća.