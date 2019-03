Ove jednostavne aktivnosti u tren oka mogu vam popraviti raspoloženje

Bilo da je riječ o poslovnim planovima ili slobodnim trenucima koje ste mislili provesti odmarajući se ili zabavljajući, rijetko tko je imun na loše vijesti, nesmotrene ili bezobzirne postupke i 'višu silu' koji nam za čas pokvare raspoloženje. Iz te situacije ne izvlačimo se lako, no nema potrebe za očajavanjem kad na raspolaganju imamo aktivnosti koje nam u tren oka mogu popraviti raspoloženje

Upijte malo sunčevih zraka

Podizanje raspoloženja samo je jedna od blagodati koje nam pruža vitamin D, no umjesto da ga popijete u obliku dodatka prehrani, izađite na sunce i upijte ga. Ne mora to biti samo izležavanje i sunčanje, jer sunčeve zrake pronaći će put do vaše kože i dok igrate frizbi, badminton ili samo šetate.

Provedite ugodno vrijeme s prijateljima

Pravi prijatelji bit će uz vas i kad se odlično provodite, ali i kad se ne osjećate najbolje. Druženje s nekim bliskim jedan je od načina na koji možete vratiti radost, a prijatelji su nam izvor utjehe i podrške i u teškim situacijama. Ne ustručavajte se nazvati prijatelje kad se ne osjećate baš najbolje. Imajte samo na umu da prijatelj nije psiholog pa budite umjereni s jadikovkama kako ne bi i njemu pokvarili raspoloženje, a vrijeme radije provedite čineći nešto što će vas oraspoložiti.