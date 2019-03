Na otvorenom se lakše tope kilogrami: Provjerite koliko kalorija troše pojedine aktivnosti

Sunce je naš najvažniji izvor vitamina D pa dolaskom lijepog vremena treba nastojati što više vremena provoditi na otvorenom

Vitamin D našim mišićima daje snagu pa je uz opuštajuće djelovanje prirodnog okruženja vjerojatno i razlog za to što mnogi ljudi više vole vježbati na otvorenom.

Polusatnim trčanjem na otvorenom osobe prosječne težine od 75 do 90 kilograma sagorjet će od 700 do 805 kalorija, penjanjem na stijenu ili plivanjem od 430 do 515 kalorija, a hodanjem brzinom od 8 km/h od 315 do 374 kalorije.