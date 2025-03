Ova 'šminka bez šminke' sve je promijenila: Zaludila je zvijezde, a ne košta bogatstvo

Gabriella Elio pravi je fenomen. Sa samo 15 godina započela je svoje revolucionarno putovanje u industriji kozmetike te već s 18 godina otvorila svoju prvu trgovinu s kozmetikom u Stockholmu. Do 2015. godine lansirala je brend Sweed , isprva poznat po inovativnim umjetnim trepavicama, a u listopadu 2023. proširila je asortiman na cjelovitu kolekciju make-upa pod imenom Sweed Beauty.

Nikoga nije iznenadilo to kada je ova uspješna vizažistica uskoro pokrenula beauty brend, ali malo tko je očekivao planetarni uspjeh kakav Sweed uživa danas. Dapače, mnogi će reći da je Elio redefinirala beauty industriju u potpunosti revolucionarnim proizvodima i pristupom.

Da njezine ideje imaju potencijala, pokazalo se već prvim poduzetničkim pothvatom. Iako tek kročivši u punoljetnost, imala je dovoljno sposobnosti i stručnosti da do druge godine poslovanja njezina trgovina udvostruči prodaju.

Naime filozofija Sweed Beautyja temelji se na stvaranju prirodnog izgleda uz korištenje etičkih sastojaka. Među njihovim najistaknutijim proizvodima nalazi se The No Lash-Lash , inovativne umjetne trepavice dizajnirane s različitim duljinama za savršeno prirodan efekt.

'Započela sam sve prirodnim umjetnim trepavicama jer nisam mogla pronaći one dovoljno kvalitetne za klijente koji kupuju šminku u luksuznim brendovima poput Chanela ili Laure Mercier , ali i dalje žele izgledati prirodno. U 2013. godini umjetne trepavice još su bile vrlo naglašene, dizajnirane uglavnom za scensku upotrebu. Smatrala sam da tržištu treba nešto kvalitetno, jednostavno za nanošenje i prikladno za osobe koje ne vole previše šminke. Tako je nastala ideja za Sweed', govori o svojim počecima Elio i nastavlja:

A upravo to što se dokazala kao uspješna vizažistica te stekla poznanstva u svijetu slavnih otvorilo joj je dosta vrata za prodaju proizvoda drugim vizažistima. Koji su ih - jedva dočekali!

Njezina strast prema kvaliteti sastojaka dovela ju je i do razvoja seruma za rast trepavica bez prostaglandina , što je rezultat temeljitog istraživanja i inovativnog pristupa, unatoč nedostatku formalnog kemijskog obrazovanja. Zahvaljujući njezinoj kreativnosti i predanosti lansiranju najkvalitetnijih proizvoda, Sweed Beauty stekao je priznanja stručnjaka i potvrdio svoj status inovativnog brenda na globalnoj sceni.

'Kada stvaram proizvode, uvijek razmišljam o profesionalcima jer moramo imati određenu kvalitetu, a ako to profesionalci vole, znamo da će voljeti i kupci. Mislim da sve ide ruku pod ruku i ne radimo proizvode samo za 'obične' kupce, radimo to za vizažiste, a oni su na prvom mjestu, čime održavamo vrhunsku kvalitetu', kaže, uz dodatak da su pozitivna iskustva klijenata imala ogroman učinak na rast brenda.

'Pokretanje i izgradnja brenda bili su nevjerojatno teški. Pogotovo s obzirom na to da sam uključena u svaki, i najmanji detalj. Često me pitaju kako to da 'sve' slavne osobe koriste Sweed, a tu nema tajni. Odgovor je uvijek da je naša kvaliteta izvanredna. Uložila sam dušu u svaki proizvod da bih ostvarila sve ovo.'

Posebnost Sweeda je i u inkluzivnosti jer uključuje često zanemarenu stariju publiku. Brend nastoji potaknuti samopouzdanje i naglasiti prirodnu ljepotu u svakoj životnoj dobi. A rigoroznim testiranjem u različitim dobnim skupinama osigurava da proizvodi budu univerzalno učinkoviti i prilagođeni svima.