Oprez, pun Mjesec uvodi vas u sukobe i incidente, a posebno su na udaru Vodenjaci, Lavovi, Bikovi i Škorpioni

U četvrtak 15. kolovoza u 11:29 sati u Vodenjaku će se pojaviti puni Mjesec, no njegov će se utjecaj osjećati od srijede do petka. Iako je svaki puni Mjesec u ovom znaku neobičan, ovogodišnji će to biti u većoj mjeri nego inače

Ovom će se prilikom Zemljin satelit naći u opoziciji s velikim saborom planeta u Lavu, što će raspiriti emocije i uliti snažnu notu iracionalnog egoizma u ponašanje. Sunce, Merkur, Venera i Mars u Lavu suprotstavljeni Mjesecu u Vodenjaku najavljuju povećanu stopu incidenata svake vrste uključujući u prometu, u privatnom životu i u poslovnoj sferi. Naiđete li na prepreku ili protivljenje, oštro ćete nasrnuti na izvor smetnje. Nijedna strana u sukobu neće imati strpljenja da provjeri tko je u pravu, nego će se odmah upustiti u okršaj.

Odbacite zabludu o osobnoj važnosti Shvaćat ćete tuđe riječi i postupke krajnje osobno makar se ticale vas samo marginalno. To je posljedica jakih lavljih energija koje će tijekom Uštapa drsko 'izazivati' vodenjački Mjesec. Možda ćete se smiriti sjetite li se da ljudi u pravilu djeluju automatski i bez razmišljanja nemajući nikog konkretnog na umu, pa čak i vas.

Budete li se junačili i dokazivali svoj značaj doista ćete skrenuti pažnju na sebe, ali na neželjen način. Ovo se upozorenje najviše odnosi na Vodenjake, Lavove, Bikove i Škorpione, a posebno na rođene u završnih desetak dana znaka.

Preporučujemo vam suzdržanost, pomirljivost i povlačenje u drugi plan - dakle suprotno onom kamo će vas nagon vući.