Odvažite se: Šiške su uvijek dobra ideja, a među ovim stilovima nalazi se oblik koji savršeno pristaje vašem licu

Ove jeseni šiške su jedan od najpoželjnijih beauty trendova, što nimalo ne iznenađuje. Naime pristaju gotovo svakom obliku lica i tipu kose, a najbolje od svega je to što imaju efekt pomlađivanja

Razmišljate li o promjeni frizure? Šiške mogu biti jedan od najboljih načina za to, a kako bi vam izbor između mekšeg i suptilnijeg izgleda te hrabrijeg stila s oštrim rezom bio lakši, donosimo vam ovaj pregled stilova.

Od širokih, inspiriranih 70-ima, poput onih koje su uokvirile lice Farrah Fawcett, do paperjastih i stiliziranih po uzoru na Francuskinju Brigitte Bardot, najbolje šiške su one koje vam daju najviše samopouzdanja.

Ravne i lagano zaobljene iznad oka, tupo oblikovane šiške savršene su za one s dugim i uskim crtama lica. Osiguravajući ravnotežu i simetriju na licu, tupi rez odličan je za privlačenje pažnje na vaš najzanimljiviji i najveći adut – oči.

Najprikladnije su za one s okruglim i ovalnim licem, a ovaj oblik poznat je i pod nazivom mikro šiške. Izvrstan su izbor za one koji žele malo drastičniju promjenu izgleda. Budući da je rub šiški gotovo uz sam korijen kose, ovom frizurom lice se 'otvara' te dobiva priliku zablistati u punom sjaju.

Wispy šiške

Ove mekane i tanje šiške idealne su za one željne promjene koja donosi osvježenje, ali istovremeno ne žele da one budu guste i naglašene. Wispy bangs najbolje opisuju dvije riječi - opušteno i seksi, a idealan su odabir za one s četvrtastim i uglatijim oblikom lica. Zbog načina na koji padaju iznad i oko oka, ove tanke šiške vrlo su ženstvene.