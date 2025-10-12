Od mokasinki do hit torbe i Zarine jakne: Ovako dobar stajling ne viđa se često na zagrebačkim ulicama

Zagrebačka špica i ovaj je vikend bila prava modna pozornica. Zagrepčanke su pokazale da se nosi sve - od čizama preko tenisica do mokasinki i to u kombinaciji s balonerima, sakoima i kožnim jaknama. Usred tog modnog šarenila posebno se istaknula elegantno odjevena dama čija je kombinacija privukla sve poglede
Na zagrebačkim ulicama na tradicionalnoj špici prodefilirale su modne kombinacije koje pokazuju da su Zagrepčanke spremne eksperimentirati s različitim stilovima. Od čizama preko tenisica do mokasinki, špica je postala prava modna pista raznolikih stajlinga.
Zagrepčanke su tako iz ormara izvukla balonere koji su ove sezone posebno u trendu, dok se kožne jakne i sakoi bore za dominaciju u jesenskim kombinacijama.
Ova sloboda u izboru stilova pokazuje da su Zagrepčanke vješte u spajanju različitih estetika i odjevnih komada.
A posebno se istaknula dama čija je kombinacija privukla poglede zahvaljujući pomno odabranim detaljima. Uz bijele hlače širokih nogavica nosila je Chanel Turnlock mokasinke u traženoj bordo boji s pozlatom, izrađene od najfinije kože s prepoznatljivim Chanelovim prošivenim uzorkom i zlatnim CC logom.
Ovaj model mokasinki nosi karakterističan 'turnlock' detalj koji se inače koristi na mnogim Chanel torbama, što ih čini prepoznatljivima i luksuznim.
U ruci je nosila Longchamp Le Pliage torbu, kultni model francuskog brenda koji je postao sinonim za praktičnost i diskretni šik. Ova ikonična torba, inspirirana japanskom umjetnošću origamija, postoji još od 1993. godine i stvorila je kult sljedbenike diljem svijeta. Izrađena od čvrste najlonske tkanine i obrubljena kožom, Le Pliage je sklopiva i nevjerojatno izdržljiva, što ju čini savršenom za svakodnevno nošenje. Pretraživanja za ovaj model skočila su za 62 posto u travnju 2025. godine, što potvrđuje njezinu aktualnost među novim generacijama.
Cijelu kombinaciju zaokružila je Zarina karirana pletena jakna u plavim tonovima koja unosi casual eleganciju u ovaj pažljivo složen stajling. Prošivena jakna s kariranim uzorkom idealna je prijelazna opcija koja spaja udobnost i moderan izgled te savršeno ilustrira kako se s pravim modnim komadima može postići bezvremenska elegancija koja funkcionira na zagrebačkim ulicama.