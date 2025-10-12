Od mokasinki do hit torbe i Zarine jakne: Ovako dobar stajling ne viđa se često na zagrebačkim ulicama

Na zagrebačkim ulicama na tradicionalnoj špici prodefilirale su modne kombinacije koje pokazuju da su Zagrepčanke spremne eksperimentirati s različitim stilovima . Od čizama preko tenisica do mokasinki, špica je postala prava modna pista raznolikih stajlinga.

Zagrepčanke su tako iz ormara izvukla balonere koji su ove sezone posebno u trendu, dok se kožne jakne i sakoi bore za dominaciju u jesenskim kombinacijama.

Ova sloboda u izboru stilova pokazuje da su Zagrepčanke vješte u spajanju različitih estetika i odjevnih komada.​

A posebno se istaknula dama čija je kombinacija privukla poglede zahvaljujući pomno odabranim detaljima. Uz bijele hlače širokih nogavica nosila je Chanel Turnlock mokasinke u traženoj bordo boji s pozlatom, izrađene od najfinije kože s prepoznatljivim Chanelovim prošivenim uzorkom i zlatnim CC logom.