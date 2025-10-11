Ljepotica u Dubrovniku okretala je glave u udobnim čizmama kakve i ove jeseni svi nose

Početkom hladnije sezone prvo što modne zaljubljenice izvade iz ormara su visoke čizme . Tako je i početkom aktualne jeseni, kada upravo ovakve modele viđamo na svakom koraku.

A jedne od najljepših čizama sezone pokazala je zanosna brineta na dubrovačkom Stradunu , koja je ulicama prošetala u outfitu vrijednom kopiranja.

Poglede je mamila u mini bijeloj haljini usklađenoj sa skraćenom crnom kožnom jaknom i malenom bež torbicom te noseći model čizama koji je i ove godine daleko najpopularniji.

Riječ je o kožnom modelu visine do koljena, malene i udobne pete te elegantnog špic vrha, koji u trenu svaki stajling podiže na višu razinu.