Obožavate jela sa češnjakom, ali ne volite koristiti kupovni? Uz malo strpljenja i volje zasadite svoj vlastiti

Možda se smatrate antitalentom za sadnju vlastitog povrća, no, uvjeravamo vas, sa češnjakom uistinu ne možete pogriješiti i teško je da će nešto poći po zlu. Iako i sadnja češnjaka zahtijeva dosta vremena i strpljenja, kada kušate finalni proizvod više nikada nećete koristiti kupovni

Ukoliko živite u području s dugom vegetacijom, češnjak, ovisno o sorti, možete zasaditi i u rano proljeće. Najbolji rezultat ćete dobiti ako ga posadite na bogatom i dobro dreniranom tlu, a za rast mu je potrebno šest do osam sati sunčeve svjetlosti, stoga odaberite mjesto gdje će na 'udaru' sunca biti od zime do proljeća.

Češnjak je spreman za berbu kada lišće počne žutiti i padati, a iako neke sorte sazrijevaju brže od drugih, ukoliko počne žutiti prije sredine lipnja pa sve do kolovoza, to bi mogao biti pokazatelj ili da ga je neka štetočina napala ili da mu nedostaje hranjivih tvari.

Češnjak sadite u češnjevima i to tako da dio sa širokom stranom korijena okrenete prema dolje, a šiljasti dio prema gore. Sadite ga s razmakom od 20 centimetara i to cik-cak. Ukoliko se, kada krene rasti, pojave cvjetni izbojci obavezno ih uklonite ukoliko ne želite da vam se smanji veličina lukovice.

Kada vadite češnjak, nemojte povlačiti za vrhove lišća, jer će se ono odlomiti i ostaviti vam češnjak u zemlji. Pomoću malih vrtnih grabljica bit će vam najlakše podizati ga iz zemlje.

Češnjak možete konzumirati odmah čim ga uberete, no ukoliko ga želite uskladištiti on se prvo mora osušiti. Stavite ga na dobro prozračeno, sjenovito i suo mjesto na dva tjedna i to tako da ga ili objesite na konop ili položite na rešetku. Ukoliko ga pravilno uskladištite, u okusu domaćeg češnjaka možete uživati šest mjeseci pa sve do godinu dana, ovisno o sorti.