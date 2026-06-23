Nova Zarina haljina pravi je ljetni hit: Elegantna je, prozračna i stoji manje od 50 eura

Ljeto je u znaku laganih tkanina, prozračnih krojeva i bezvremenske elegancije, a upravo takav dojam ostavlja nova haljina iz Zara Woman kolekcije i to u profinjenoj nijansi bijele

Kao i uvijek, najpopularniji brend Inditexa stavio nas je na 'slatke muke'.

Divna haljina iz Zare s volanima od mješavine lana spaja nekoliko vodećih trendova sezone: asimetrični kroj, romantične volane i prirodne materijale, a savršena je opcija za sve ljetne prigode koje nas čekaju. Riječ je o midi haljini u nježnoj prljavo bijeloj nijansi koja djeluje profinjeno i luksuzno, iako joj je cijena posve pristupačnih 49,95 eura. Posebnost modela krije se u asimetričnom izrezu s jednim otkrivenim ramenom, detalju koji već nekoliko sezona dominira kolekcijama brojnih modnih kuća, od Jacquemusa do Stelle McCartney.

Dramatični volan koji se proteže preko gornjeg dijela haljine daje joj dozu ženstvenosti i pokreta, dok asimetrični rub dodatno naglašava fluidnost siluete. Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, haljina djeluje ženstveno i lako se može prilagoditi različitim prigodama. Laskava i efektna Velika prednost ovog modela je i sastav. Izrađena je od mješavine 76 posto liocela i 24 posto lana, materijala koji su među najpoželjnijima tijekom toplih mjeseci. Lan je poznat po svojoj prozračnosti i sposobnosti regulacije temperature, dok sve popularniji liocel pruža mekoću, ugodan pad tkanine i manje gužvanje u odnosu na čisti lan.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo