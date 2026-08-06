ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 6. kolovoza 2026. - što vam zvijezde danas donose

P. H.

06.08.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Magnific
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Ovnovi koriste mirniji tempo dana kako bi konačno dovršili obaveze koje su ih pratile kroz tjedan, što im donosi osjećaj olakšanja i kontrole. Bikovi uživaju u stabilnosti i rutini koja im omogućuje da bez stresa privedu kraju radne zadatke i zadrže unutarnji mir

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Blizanci kroz razgovore i razmjenu informacija uspijevaju razjasniti situacije koje su ih mučile, što im donosi mentalno rasterećenje. Djevice ponovno pokazuju koliko su detalji važni, jer upravo zahvaljujući svojoj preciznosti uspijevaju riješiti ono što drugima promakne.

Škorpioni ostaju fokusirani i disciplinirani, što im omogućuje da zatvore važna poglavlja i osjete konkretan napredak. Jarčevi balansiraju između rada i potrebe za odmorom, svjesni da upravo ta ravnoteža vodi prema dugoročnoj stabilnosti.

Dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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