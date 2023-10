Nosive od jutra do mraka: Ove hlače postale su omiljena zamjena za traperice

Kada ne znate što odjenuti, bilo da tražite svečani ili klasični look za ured ili cool outfit za subotnju večeru, elegantne hlače širokog kroja uvijek će riješiti situaciju.

Krojene hlače, crne i nježnog kroja, ne poznaju godišnja doba: savršene su za nošenje zimi, sa džemperom okruglog izreza ovratnika i toplim kaputom, ili ljeti sa skraćenim topom u boji, za razbijanje ozbiljnog dojma koji prirodno emitiraju. Tražite li hlače koje ćete dodati u svoju garderobu i uvijek koristiti, odlučite se za lagane verzije od tkanina poput pamuka ili viskoze, no ako vam nedostaje zimski model crnih hlača, fokusirajte se na verzije od toplijih tkanina poput vune (ili mješavine vune) i kašmira.

Među neprikosnovenim trendovima za jesen zimu 2023. nalazimo sivu boju, pa kategorija posvećena širokim i sivim hlačama kroja nije mogla izostati. Za potpuni usklađeni look, kakav predlaže talijanska Bottega Veneta, ili uz klasični blejzer i košulju, također savršene za svečanije prilike. S obzirom na temperature, a budući da je boja posebno raznolika, možete je kombinirati s džemperom u boji koju volite, od klasičnih nijansi poput crne i bordo, do alternativnijih poput lila ili zelene.

Krojene hlače na prugice

Krojene hlače na pruge, mekog kroja i širokih nogavica, već su se nametnule kao jedan od jesenskih i zimskih trendova, Usprkos vrlo ozbiljnom izgledu, zahvaljujući predimenzioniranoj silueti savršeno se uklapaju i u najalternativnije street style trendove, no to ne znači da se ne mogu kombinirati i uz klasični look, zaokružen toplim kaputom elegantnog izgleda.