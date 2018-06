Nikad lakše čišćenje vašeg doma!

Koliko puta u životu Vam se dogodila situacija da su Vam se gosti najavili samo nekoliko sati prije dolaska, a Vi ste bili na poslu ili ste imali još neku drugu obavezu prije dolaska kući? I jedino što Vam se cijelo vrijeme motalo po glavi bilo je kako što prije doći kući i usisati sav nered i prašinu?

Robotski usisavač iRobot Roomba® 895 iz serije 800 ima do 5 puta više usisne snage u odnosu na prethodne modele Roomba. Još bolje metlice uklanjaju zapetljane dlake, tako da robotski usisavač ove serije praktički ne treba održavanje. Idealan je za stanove i kuće s površinom podova do 120 m². Čisti sve vrste tvrdih podova i tepiha, te nema problema s prelaženjem s tepiha na ravne površine i obrnuto. Posjeduje i funkciju podešavanja vremena čišćenja. Kada poželite očistiti svoj dom, potrebno je samo da na mobitelu ili tabletu pritisnete tipku CLEAN. Podesite vrijeme čišćenja, a sve ostalo će on odraditi sam. Ugrađena je nova 1800 mAh Litij-ionska baterija. Zahvaljujući bočnoj četkici Roomba može učinkovito očistiti područje oko namještaja, zidova, uglova i drugih teško dostupnih mjesta. Dvije suprotno rotirajuće gumene četkice s vodilicama pokupit će prljavštinu sa svih vrsta podova i tepiha, a zbog svog oblika ne zahtijevaju održavanje jer ne zadržavaju prljavštinu. Model Roomba 895 je opremljen s fleksibilnim glavom za čišćenje AeroForce koja dinamički prilagođava površinu za čišćenje bilo podnih obloga, tepiha, linoleuma i pločica. Spremnik za gomilanje prljavštine AeroForce tehnologije pomoću HEPA filtera bilježi čak i najfiniju prašinu, dok Vam indikator punog spremnika savjetuje kada je vrijeme da se isprazni. U paketu dobivate i novu integriranu stanicu za punjenje, virtualni zid s dvostupanjskim djelovanjem i zamjenski filtar.