Neraspoložen izraz lica Melanije Trump zasjenio i damski stajling

Lijepa Slovenka prema svim je istraživanja javnog mnijenja najpopularnija članica obitelji Trump, što ne čudi s obzirom na afere koje neprestano isplivavaju na površinu. Trumpove izvanbračne afere s prostitutkama, čini se, ostavljaju sve dublji trag i u njihovom odnosu, što je bilo itekako vidljivo tijekom njihovog zajedničkog pojavljivanja na Floridi. Prva dama tom je prilikom zablistala u elegantnom damskom stajlingu, no njezino loše raspoloženje sve je bacilo u drugi plan

Trumpovi su preko vikenda otputovali na Floridu, gdje je Trump došao kako bi se susreo sa žrtvama masakra na Floridi. No, prije negoli su uopće stigli na Floridu, Melania prekršila protokol i umjesto u društvu supruga prošeće travnjakom Bijele kuće do predsjedničkog helikoptera Marine One, odlučila je do zračne luke otići sama.