Neodoljivo udobne i praktične: Popularnosti tajica ne nazire se kraj, a stižu i noviteti

Malo tko je mogao predvidjeti da će tajice danas biti jedan od najunosnijih i najomiljenijih modnih komada. Otkako smo ih počeli nositi 1980-ih, redovito su ismijavane zbog svog 'prekomjerno' ležernog stila, no upravo je to bilo ono što se tražilo 2020., otkad imaju - must have status.