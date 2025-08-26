Ne košta bogatstvo: Haljina u kojoj se zaručila Taylor Swift vrući je hit

Svaki detalj s objave kojom su objavljene zaruke Taylor Swift i Travisa Kelcea pomno se prati pa nimalo ne čudi što je i haljina pjevačice u trenu postala jedna od najtraženijih
Taylor Swift i Travis Kelce službeno su zaručeni, a pjevačica je za taj poseban trenutak odabrala prugastu haljinu Polo Ralph Laurena koja je odmah izazvala veliku potražnju među obožavateljima i modnim zaljubljenicama.
Na fotografijama s romantične prosidbe u vrtu, koje je par objavio na Instagramu, Swift blista u ovoj svilenoj haljini s prugama dok Kelce kleči s prstenom u ruci. I dok je zaručnički prsten – dijamant u Old Mine Brilliant rezu – djelo zlatara Kindreda Lubecka iz kuće Artifex Fin Jewelry i izrađen isključivo za nju, haljina se našla u slobodnoj prodaji, i to za oko 350 eura.
Modni odabir koji se traži
Model od mješavine svile već se rasprodaje u brojnim veličinama, ali se još uvijek može pronaći kod nekoliko velikih online trgovaca. Uz nju, brend nudi i slične krojeve poput 'Lauren Stripe Linen Dress' ili 'Striped Cotton Paneled Shirtdress', koji su također brzo privukli kupce.
Par je i modno uskladio svoj izgled – Travis je za tu prigodu odjenuo Ralph Lauren polo majicu s pletenim uzorkom, dok je Taylor svoj outfit upotpunila luksuznim detaljima.
Cartier, Louis Vuitton i prijateljska narukvica
Swift je na ruci nosila svoj omiljeni Panthère de Cartier sat s dijamantima vrijedan čak 32 tisuće dolara, smeđe sandale Louis Vuittona te narukvicu 'TNT' brenda Wove – božićni dar od Kelcea.
Što se tiče šminke, obožavatelji nagađaju da je koristila ruž Nars Morocco, nijansu za koju je njezina vizažistica Lorrie Turk ranije potvrdila da joj je jedna od najdražih.