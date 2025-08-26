Ne košta bogatstvo: Haljina u kojoj se zaručila Taylor Swift vrući je hit

Svaki detalj s objave kojom su objavljene zaruke Taylor Swift i Travisa Kelcea pomno se prati pa nimalo ne čudi što je i haljina pjevačice u trenu postala jedna od najtraženijih

Taylor Swift i Travis Kelce službeno su zaručeni, a pjevačica je za taj poseban trenutak odabrala prugastu haljinu Polo Ralph Laurena koja je odmah izazvala veliku potražnju među obožavateljima i modnim zaljubljenicama.

Na fotografijama s romantične prosidbe u vrtu, koje je par objavio na Instagramu, Swift blista u ovoj svilenoj haljini s prugama dok Kelce kleči s prstenom u ruci. I dok je zaručnički prsten – dijamant u Old Mine Brilliant rezu – djelo zlatara Kindreda Lubecka iz kuće Artifex Fin Jewelry i izrađen isključivo za nju, haljina se našla u slobodnoj prodaji, i to za oko 350 eura.

Modni odabir koji se traži Model od mješavine svile već se rasprodaje u brojnim veličinama, ali se još uvijek može pronaći kod nekoliko velikih online trgovaca. Uz nju, brend nudi i slične krojeve poput 'Lauren Stripe Linen Dress' ili 'Striped Cotton Paneled Shirtdress', koji su također brzo privukli kupce. Par je i modno uskladio svoj izgled – Travis je za tu prigodu odjenuo Ralph Lauren polo majicu s pletenim uzorkom, dok je Taylor svoj outfit upotpunila luksuznim detaljima.