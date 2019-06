Navukao sam svemirsko odijelo, ušao u high tech pogon s nožem u ruci i krenuo u akciju. Na kraju su mi ipak presudile krave

Sjedamo u auto, na put za Garešnicu. Dva milenijalca, jedna misija: istražiti što više okusa zavičaja u što kraćem vremenu. Prve su na redu gljive. Simpatični mladi direktor koji je nedavno preuzeo obiteljsko poduzeće Fridrih podučit će nas sve što bi svaki hobi gljivar trebao znati prije nego što se upusti u biznis

Rano je jutro. Intenzivno se pripremam na svoj prvi pravi susret sa selom još otkako sam pred 15 godina napustio Međimurje. Čovjek bi pomislio da se netko tko dolazi iz mjesta koje broji manje od 1200 duša nagledao, nadisao i naživio sela, ali ja sam svoju prvu kravu vidio tek sa 16 i to pokraj njemačkog Autobahna negdje u okolici Minkena. Nikad nisam podojio kozu niti sam vozio traktor. Ni štihaču čak nisam upoznao kako se spada. I ne zato što sam bio lijen. Život na selu se jednostavno promijenio. Postao je mnogo urbaniji. Stoga je Lidlov poziv da obiđemo Hrvatsku i upoznamo njihove dobavljače uletio u pravi čas. Jer, zasigurno nisam jedini milenijalac koji 'brije' na zdravu i domaću hranu ne znajući kako se ona uopće proizvodi. Uvjerio sam se u to svoje neznanje tijekom ovog puta nebrojeno puta.

Dolazimo pred prvu halu. Fridrich otvara high tech komoru za uzgoj. Daleko je to od iluzije koju ljudi imaju o gljivarenju. Sve je čisto, sterilno. Nekoliko redova visoki stalci sežu gotovo do stropa. 'Čitava je proizvodnja automatizirana', započinje. 'Jedino što radimo ručno je branje, a vidi koliko toga ima“, govori ponosno pokazujući more šampinjona. 'A ovakvih hala imamo ukupno 11.' Govorimo o gorostasima koji tjedno proizvedu gljiva veličine jednog nogometnog terena. Stadionskog, ne malonogometnog. Sav repromaterijal se uvozi, u Hrvatskoj ne postoji proizvođač humusa koji Fridrihovi šampinjoni 'kure' brzo poput najžednijeg benzinca.

Ciklus kreće paučinastom patinom koja prekriva kompost, a nekoliko dana nakon toga počinju nicati prvi izbojci. Situacija se dalje odvija munjevitom brzinom. Bere se svaki dan. Od šest ujutro do daleko iza podneva. Naporan je to posao, uvjerava me. Ljude koji ga rade čuva čak i bolje od gljiva koje proizvodi, šali se. Teško je, naime, pronaći kvalitetnu radnu snagu. On, recimo, svoje najvrjednije beračice čak i financijski stimulira dodatnim bonusima. Problem kvalificirane radne snage pokazat će se, inače, glavnim problemom svakog od OPG-ovaca s kojim smo imali prilike razgovarati.

No, jeste li znali zašto su baš šampinjoni i bukovače najviše zastupljene gljive na Lidlovim policama? Ja nisam. One se, naime, za razliku od šumskih gljiva kao što su to, recimo, vrganji ili lisičarke, mogu proizvoditi industrijski. Iako im trebaju prilično specifični uzgojni uvjeti, oni se ipak daju simulirati u modernim pogonima. Za šumske gljive to je nemoguća misija. Upravo je to, kompleksni tehnološki proces, i razlog zašto bi moj sugovornik svim onim hobi gljivarima koji razmišljaju o vlastitom uzgoju sugerirao da se ga ipak mane. Njihov naporan rad neće uroditi željenim plodom, a Fridrihove gljive na Lidlove police ionako dolaze unutar 24 sata od branja. Usto su još i potpuno čiste od bilo kakvih kemijskih primjesa. „Mi svoje gljive proizvodimo ekološki. Ničime ih ne tretiramo, kvalitetu uzgoja kontroliramo strogim uvjetima proizvodnje. Problem je u tome što se humus ne može deklarirati kao EKO što je jedina zapreka da svoj proizvod i službeno deklariramo kao BIO proizvod.'