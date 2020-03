Znate li zašto je vitamin C toliko dobar za vašu kožu?

C vitamin je već toliko sveprisutan u mnogim proizvodima i tretmanima za njegu kože da ukoliko ga niste već uključili u njegu kože, obavezno razmislite o tome

Jedan od najrasprostranjenijih vitamina koje koristimo u njezi kože je vitamin C čije su glavne prednosti izjednačavanje tonusa kože i poticanje proizvodnje kolagena te stvaranje svojevrsne barijere od štetnih tvari izvana.

Dermatolozi upozoravaju i da treba pripaziti da se preparati s vitaminom C ne koriste istodobno s benzoil peroksidom, retinolom i drugim kiselinama, a serum je najbolje koristiti nakon čišćenja lica.

'Kolagen potiče regeneraciju jer kako godine odmiču počinjemo primjećivati ​​bore i nepravilnosti na koži. Vitamin C je neophodan kofaktor za izgradnju kolagenskih snopova, bez kojih se ovaj proces zaustavlja', objašnjava dr. Herrmann dodajući kako vitamin C smanjuje efekt omraženih smeđih mrlja i pigmentacije koja s godinama postaje sve vidljivija.

Vitamin C zaslužan je i za povećanu sintezu kolagena, a idealno je sredstvo za borbu protiv gubitka elastičnosti kože. Dok je vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, zbog svojeg brzog i raznolikog djelovanja već godinama prava zvijezda vitaminske njege kože, a stručnjaci osobito preporučaju serume kao vrlo djelotvorne.

Ipak, istaknuta američka dermatologinja dr Jennifer Hermann upozorava kako se preparati s C vitaminom ne preporučuju osobama koje imaju osjetljivu i problematičnu kožu te onima s masnom kožom pa svakako zatražite mišljenje vašeg dermatologa.

Što zapravo našoj koži rade preparati s vitaminom C?

Svakodnevna upotreba preparata na bazi C vitamina, koji je snažan oksidans, omogućit će mlađi, zdraviji i svježiji izgled kože.

