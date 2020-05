Jačanje imunološkog sustava, uz opću higijenu, jedna je od najvažnijih stvari koje možete sami napraviti za obranu od koronavirusa. Važno je imati na umu to da imunitet možemo poboljšati odabirom namirnica koje podržavaju imunološku funkciju, ali i izbjegavanjem navika i ponašanja koje ju oslabljuju. Ovih šest navika treba imati na umu kad podižemo obrambenu sposobnost tijela

Pretjerivanje sa slanim

Višak natrija može biti povezan s problemima poput zadržavanja tekućine u tijelu i visokog krvnog tlaka. Međutim novije istraživanje Sveučilišne bolnice u Bonnu, koje je provedeno i na ljudima i na miševima, višak soli dovodi u vezu s manjkom imuniteta. Znanstvenici su otkrili da izlučivanje viška natrija iz bubrega pokreće domino efekt koji smanjuje sposobnost tijela za borbu protiv bakterijskih infekcija.

Iako je Covid-19 virusna bolest, ona može dovesti do sekundarnih bakterijskih infekcija. Nova istraživanja bude nadu u bolje razumijevanje odnosa između viška natrija i ukupne imunološke funkcije.

Preporučeni dnevni unos natrija za zdrave odrasle osobe u SAD-u je ispod 2,3 grama dnevno, a više od 70 posto potrošnje natrija u SAD-u dolazi iz prerađene hrane.

Što se soljenja hrane tiče, treba znati da se 2,3 grama natrija nalazi u čajnoj žličici kuhinjske soli. Ako koristite sok za začinjavanje svježe hrane, još uvijek se možete zadržati unutar preporučenih granica jer u četvrtini čajne žličice, koja bi vam trebala biti sasvim dovoljna, nalazi se 575 miligrama natrija. Potrebu za prekomjernim soljenjem možete smanjiti kombinirajući sol s drugim začinima i začinskim biljem.

Konzumiranje previše šećera

Više je razloga zašto je smanjenje unosa dodanog šećera pametna odluka, a osim povoljnog djelovanja na mentalno zdravlje, korisno je kao podrška imunološkom sustavu.

Studija objavljena u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition otkrila je kod ljudi koji su natašte uzeli 100 grama šećera smanjenu sposobnost imunoloških stanica za obranu od bakterija. Najveći učinci pokazali su se između jednog i dva sat nakon konzumacije šećera, ali zadržali su se ukupno do pet sati.

To ne znači da morate potpuno izbaciti šećer, ali koristit će ako izbjegavate neprestani unos viška dodanih šećera ili povremena kratkotrajna pretrpavanja. Prema preporuci Američke udruge za zdravlje srca, žene bi dnevni unos dodanog šećera trebale ograničiti na najviše šest žličica, a muškarci na devet. U jednoj žličici ima oko četiri grama.

Ako ste skloni slatkim grickalicama koje pomažu odagnati stres, pokušajte s nekim alternativnim metodama poput bliskosti s voljenim osobama, meditacijom, vježbanjem, pa čak i videoigrama koje mogu smanjiti potrebu za jelom. Pazite samo da ne odete u drugu ovisnost.