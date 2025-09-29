Nakit koji je bio apsolutni hit 90-ih vratio se u velikom stilu na modnu scenu

Kao glavni trend u pogledu nakita na Tjednu mode u New Yorku istaknula se ogrlica na konac. Ovaj minimalistički, ali upečatljiv komad sastoji se od privjeska koji je pričvršćen na kožni ili tekstilni konac i svoj vrhunac popularnosti doživio je u eri 90-ih

Na revijama Michaela Korsa i Ralpha Laurena ogrlica na konac bila je must-have dodatak, a viđena je u varijantama s medaljonima, sjajnim perlama ili skulpturalnim privjescima. U vrlo kratkom vremenu postala je popularna na Instagramu i TikToku, potvrđujući svoj status vodećeg trenda što se tiče nakita.

Ogrlica na konac nije se pojavila slučajno jer već nekoliko mjeseci viđana je na poznatim osobama. Sabrina Carpenter prigrlila ju je u svom spotu za pjesmu 'Espresso' s privjeskom od stakla koji je dizajnirala Brooke Callahan, a Jennifer Lawrence nosila je crveni model Tiffany & Co-a.

Sienna Miller nedavno je ovaj nakit pretvorila u svojevrstan talisman, noseći privjesak u obliku djeteline s četiri lista, ukrašen zlatom, koji nosi natpis 'LOVE'. Ovu je ogrlicu uspješno kombinirala i s odijelom i s laganom haljinom, utjelovljujući boho-šik duh.

Hit komad nakita iz 90-ih Ogrlica na konac podsjeća na nakit iz 1990-ih s korijenima u boemskom i ručno rađenom stilu iz 1970-ih. Elsa Peretti, legendarna dizajnerica brenda Tiffany & Co, bila je jedna od prvih koja je predstavila ovu vrstu nakita, vješajući svoje poznate privjeske zlatnog srca i graha na jednostavne crne konce od svile.

Danas su luksuzni brendovi poput Valentina, Celine i Loewea vratili ovu ogrlicu u fokus pozornosti. Zlatne lančiće zamijenio je konac Klasične zlatne lančiće zamijenio je konac kao moderna, cool i sofisticirana alternativa. Iako asocira na 'uradi sam' estetiku i pomalo rustikalni izgled, konac se osvježava zahvaljujući profinjenim privjescima, poludragim kamenjem i pozlaćenim medaljonima.

U spoju retro i boemskog stila, ova ogrlica postaje pravi sretni amulet, nakit za svaki dan, od uredskog stila do večernjeg izlaska.