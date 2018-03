Najgori ljubavni parovi: Ovi su horoskopski znakovi potpuno nespojivi

Uživate li u ljubavi i sreći sa svojom srodnom dušom, nema pretjeranog smisla trošiti vrijeme na ove retke, no ako se često pitate što ste skrivili Veneri i Kupidu, ili Erosu i Afroditi, odgovore biste mogli pronaći među zvijezdama. Ako vam već nije kasno, provjerite koji su zodijački znakovi najgori ljubavni parovi, pa na vrijeme isplanirajte mirnu i skladnu budućnost

Dok se neki zodijački parovi savršeno slažu zbog svojih sličnosti, drugi svoju ljubavnu sreću pronalaze zbog međusobnih razlika. Međutim postoji veliki broj zodijačkih parova čija je ljubav u samom startu osuđena na propast jer su zbog svoje nepodudarnosti potpuno nespojivi, i takvi će ostati zauvijek. Ovisno o osobnostima pojedinaca, i ovdje mogu postojati iznimke, ali ako tražite krivca za svoje ljubavne jade, provjerite 12 kombinacija zodijačkih znakova koji su najgori ljubavni parovi.

Ovan i Bik Tvrdoglavost Ovnova i Bikova ne obećava sklad u ljubavi, no to nije njihov najveći problem. Jednostavno su previše različiti i dok su Ovnovi pustolovni, vedri i odvažni, Bikovi su više kućni tipovi koji vole stabilnost i skloni su pružiti više praktičnosti nego je to Ovnovima potrebno. Kraće vrijeme ovaj par može funkcionirati, ali na duže staze Ovan će se zbog sporijeg životnog tempa Bika osjećati ugušeno i nemirno. Želi li dugotrajnu vezu, Ovan bi trebao potražiti ljubav među Blizancima, Strijelcima ili Lavovima, koje također krasi žeđ za avanturom i žudnja za životom.

Bik i Strijelac Slično kao i s Ovnom, sparivanje Bika sa Strijelcem ne obećava sreću. Strijelac poput Ovna preferira život pun zabave, izlazaka i uživanja, dok Biku više odgovaraju kauč, daljinski i smirenija osoba uz njega. Biku su za sreću potrebni stabilnost i jasna slika o stanju veze pa za Strijelčevu potrebu za lovom, naganjanjem i mozgalicama jednostavno nije stvoren. Iako iza zatvorenih vrata ovaj par aktivno provodi vrijeme, plamen njihove strasti nije dugog vijeka. Biku bi bilo bolje ljubavnu sreću tražiti među Rakovima, Ribama ili Jarcima, koje također karakterizira potreba za sigurnošću.

Blizanci i Ribe Avanturama i zabavi skloni Blizanci trebaju nekoga tko može pratiti njihovu energičnost i tko im neće postavljati ograde. To znači ogromno 'ne' Ribama jer one vas žele samo za sebe i svaki vaš sumnjivi titraj srca ili promjena plana nagnat će ih na ozbiljno razmišljanje o prekidu. Velike su šanse da će osjetljiva Riba doživjeti preduboko Blizančevu promjenjivost i nemarnost te da će biti povrijeđena zbog 'grešaka' kojih Blizanac neće biti svjestan. Kako njihova razigranost ne bi čamila u crnoj rupi očaja i sentimentalnosti, Blizanci bi sreću trebali tražiti među živahnijim znakovima sposobnim pratiti njihovu razinu energije, a to su Vage, Vodenjaci i Ovnovi.

Rak i Vodenjak Miru i spokoju sklonom Raku ekstrovertirani i avanturama sklon Vodenjak definitivno nije dobar izbor. Osjećate li se bijedno u svojoj vezi, velika je šansa da ste Rak kojemu je partner Vodenjak, s obzirom na to da je Rakovima potrebno više pažnje i ljubavi nego što im neovisni i bezbrižni Vodenjak može pružiti. Rak može biti malo tradicionalniji i konzervativniji, osobito kad je ljubav u pitanju, dok je Vodenjak slobodnijeg duha, zbog čega će se Rak osjećati neodgovarajućim ili nedovoljnim u vezi. Pored toga, mala je vjerojatnost da će Vodenjak propustiti priliku ispraviti u nečemu svoga partnera, bilo to privatno, bilo u javnosti, pa je Raku potragu za ljubavi bolje nastaviti među Bikovima, Škorpionima ili Djevicama, s kojima ga veže potreba za sigurnosti i ljubavi.

Lav i Jarac Sklon flertu i finijim stvarima u životu, Lav spojen s Jarcem, kojega pak karakteriziraju praktičnost i suzdržanost, značio bi trenutnu katastrofu. Jarca baš ne krase maštovitost i kreativnost pa bi Lavu brzo dojadio, a među ovim znakovima rijetko kad ima dovoljno seksualne kemije koja bi im osigurala makar kratkotrajnu vezu. Stoga bi Lavovima ljubav bilo bolje potražiti među Strijelcima, Ovnovima ili Blizancima, znakovima koje također karakterizira ljubav prema slobodi, pustolovini i društvenim situacijama koje služe kao začin njihovoj vezi.

Djevica i Vaga Po pitanju praktičnosti, Djevice vrlo visoko kotiraju među svim znakovima zodijaka, ali kad se spare s podudarnim znakom, za ljubav će se jako davati i njegovati je. Vaga nije jedan od tih znakova. Na Vagu se često gleda kao na neodgovornu i površnu, a to će logici i planiranju sklona Djevica doživjeti kao znak osobnog nepoštovanja. Vage su društvene i vole zabavu, Djevice su povučenije i vole sagledati situaciju prije nego se uključe, a to znači da bi mogle ostati postrani ako Vaga odluči zabljesnuti. U najboljem slučaju, riječ je o kompliciranom, jednostranom odnosu bez ljubavi. Vage doživljavaju Djevice kao sitničave i pretjerano kritične pa bi Djevicama pametnije bilo srodnu dušu tražiti među Bikovima, Jarcima ili Rakovima, koji mogu zadovoljiti njihovu potrebu za sigurnošću i praktičnošću, a istovremeno im pružiti i visoku privrženost koja ne mora nužno biti pokazana.

Vaga i Rak Budući da Vagi ne odgovara Djevica, onda vjerojatno neće odgovarati ni znak koji se odlično slaže s Djevicom - Rak. Druželjubiva i spontana Vaga gnušat će se preosjetljivosti Raka kojemu bi primjerenija bila dadilja nego partner (barem kako to Vage vide). One uživaju u zavođenju i zabavljaju ih višestruke veze, zbog čega obično i ne pokazuju interes da se skrase tek tako. To je dijametralno suprotno od Rakove perspektive, a njegova potreba za sigurnošću i emocionalnom vezom su stvari koje Vagu stvarno mogu iscrpiti. Ovi znakovi jednostavno imaju drugačiji pogled na sve i njihova će veza brzo skrenuti s tračnice pa bi Vagama mudrije bilo ljubav tražiti među Vodenjacima, Blizancima i Strijelcima kako bi zadovoljile svoju žudnju za životom i želju za druženjem.

Škorpion i Ovan Ako se vidite u sapunici ili Shakespeareovoj drami, veza ovih znakova bila bi idealna jer joj ne bi nedostajalo vatrenosti, borbenosti i intenziteta. No kako se radi o stvarnom životu, ovakva je veza osuđena na propast, što će uslijediti tek nakon nekoliko ozbiljnih i razornih okršaja. Škorpion je poznat po svojoj seksualnosti i tajnovitosti pa bi veza s Ovnom koji voli imati potpunu kontrolu i donositi sve odluke, osobito u vezama, teško funkcionirala. Neovisnost i strastvenost koje karakteriziraju oba znaka mogle bi dovesti do ekstremne ljubomore u vezi. Ovan ne bi u potpunosti mogao vjerovati Škorpionu zbog njegove tajanstvenosti, a Škorpion bi bio ljubomoran zbog Ovnove druželjubivosti i koketne osobnosti. Oba znaka karakterizira i tvrdoglavost, pa u slučaju rasprave računajte na duge, žučne i naporne okršaje. Škorpionovom temperamentu više bi odgovarali znakovi poput Raka, Jarca ili Ribe, koji mogu ukrotiti ovaj vodeni znak.

Strijelac i Djevica Zabavi i pustolovini sklon Strijelac u slučaju sparivanja s Djevicom morat će obuzdati svoju energiju jer bi u suprotnom praktična Djevica mogla to sasjeći u korijenu. Djevice vole sigurnost i red, a Strijelac preferira ležernost i ne voli biti prikovan. Veza s Djevicom za Strijelca znači odustajanje od strahovito puno svoje prave prirode i zatvaranje u ogradu u kojoj će se osjećati uvrijeđeno, što bi ga moglo odvesti u nevjeru. Strijelac će tražiti bolji par negdje drugdje, a kako nije obožavatelj sukoba, trudit će se da Djevica ne dozna kako stvari stoje. Veza ovih znakova osuđena je na potoke suza, a katastrofalan spoj ostavit će puno emocionalnih ožiljaka na oba znaka. U cijelom zodijaku ovo je jedan od najnekompatibilnijih parova, a Strijelcu bi bilo bolje ciljati u smjeru Ovna, Vodenjaka ili Lava, znakova s kojima dijeli isti smisao za pustolovine i strast za zabavom.

Jarac i Strijelac Jarac je u odnosu sa Strijelcem pravi partibrejker. Čvrsto postavljen na zemlju i ljubitelj logičnog, Jarac je daleko manje seksualan i pustolovan od Strijelca, a to je tek djelić problema ovog katastrofalnog zodijačkog para. Kad se ukaže prilika, Jarac će se podsmjehivati Strijelčevoj hirovitosti i nesposobnosti da odraste. Možda Jarac ponekad može izgledati poput dosadnog depresivca, ali on je samo usredotočen na širu sliku koju Strijelac rijetko uspijeva sagledati. Umjesto toga, vidjet će Jarca kao previše kritičnu, osjetljivu i vrlo dosadnu osobu. Kao i Djevica, Jarac ne osjeća nikakvu kemiju prema Strijelcu pa bi partnera za dugotrajnu vezu trebao tražiti među Bikovima, Ribama i Djevicama, znakovima koji će razumjeti njegovu potrebu za sigurnošću i redom.

Vodenjak i Škorpion Društven i neovisan Vodenjak jednostavno ne može doći na istu valnu duljinu s posesivnim i introvertiranim Škorpionom koji će stalno osjećati da Vodenjak nema dovoljno vremena za njega. Škorpionova ljubomora i posesivnost, dvije njegove najgore osobine, cijelo će vrijeme biti na vrhuncu, što će Vodenjaka natjerati da sreću potraži drugdje. Čak i ako uspiju otići na nekoliko spojeva, posvađat će se kad na stol dođe tema 'društveni život'. Društvenom Vodenjaku ona će se protezati kroz cijeli kalendar, dok će Škorpiona sretnijim činiti samo dva dana u godini. U konačnici, jedino što ta veza može proizvesti su neprestani konflikti, s obzirom na to da su ovi znakovi spojivi kao ulje i voda. Za bolje usklađivanje sa svojim pustolovnim duhom Vodenjak bi partnera trebao tražiti među Strijelcima, Vagama i Blizancima, koji uživaju u društvu kao i on.