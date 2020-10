Na policama high street trgovina upecali smo udobne cipele koje ćete moći nositi cijelu jesen

Iako smo se jedva oprostili s ljetom, lagali bismo kad bismo rekli da se ne veselimo jesenskim novitetima koji su pristigli na police trgovina. Sandale smo pospremili na dno ormara, a na vrhu smo napravili mjesta za zatvorenu obuću koju ćemo furati u narednim mjesecima. Sigurno ste i sami već bacili oko na jesenske kolekcije u popularnim high street trgovinama, a isto smo učinili i mi. Izdvojili smo nekoliko udobnih i trendi cipela koje će dominirati na gradskim ulicama

Mokasinke su kao stvorene za duge šetnje uz more i opuštenu večeru s društvom. Ima nečeg otmjenog u njima, zbog čega im se vraćamo iz sezone u sezonu. Odaberite kožni model, malo skuplju, ali i udobniju varijantu u koju se isplati uložiti novac.

Nakon što je JW Anderson predstavio stajliš klompe, koje su izazvale podijeljene reakcije, i high street trgovine lansirale su svoje inačice ovih omraženih cipela i time ih najavile kao must have obuću sezone. No vrijeme će pokazati kako će ove cipele prihvatiti trendseterice. Istu neizvjesnu sudbinu predviđamo i krznenim natikačama, a koje su u svoje ormare već uvrstile brojne modne ovisnice.

Modeli iz high street trgovina