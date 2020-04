Na zdravlje i izgled kože mogu utjecati razni unutarnji i vanjski čimbenici, od genetike i hormona do zagađenja i stresa, ali važnu ulogu igra i vaša prehrana. Vjerojatno znate da neke namirnice mogu pogoršavati stanje problematične kože, ali manje je ljudi svjesno toga da postoji hrana koja tu situaciju može poboljšati, poput protuupalnih namirnica u borbi protiv akni ili zdravih masti koje hidriraju suhu kožu. Zapravo, za svaki tip kože postoji idealna prehrana

Bez obzira jesu li uzrok vaših problema suha koža, akne ili 'uživate' u vječnom blistavom sjaju, postoje namirnice koje vam mogu pomoći i odmoći na putu do zdrave kože.

Na sve čimbenike ne možete utjecati, ali možda možete promjenom prehrambenih navika smanjiti proizvodnju viška sebuma. Izbjegavanje šećera korisno je za svakoga, a ako vas muči masna koža, imajte na umu to da dodani šećeri stvaraju krajnje proizvode glikacije (AGEs) koji mogu uzrokovati prerano starenje, ali s povećanjem hormona IGF-1 mogu utjecati i na pretjeranu proizvodnju sebuma. Upotreba visokokvalitetnog kanabidiola (CBD-a) također može pomoći u smanjenju proizvodnje sebuma.

Što jesti?

Hranu s niskim glikemijskim indeksom, zeleno povrće, slanutak, cjelovite žitarice, jela sa zobi, batat, grah, voće i dodatke prehrani s vitaminima C, B i D.

Što izbjegavati?

Hranu s visokim glikemijskim indeksom, rafinirani šećer, bijeli kruh, bijelu rižu, masno meso poput govedine, janjetine, kobasica i svega što sadrži puno zasićenih masti.

Suha koža

Problem suhe kože mnogima se javlja sezonski, pogoduje mu hladan i suh zimski zrak, ali pridonijeti mogu i drugi čimbenici na koje se može utjecati načinom života. Kožu isušuju i prevruća voda u kupkama ili tuševima, a iritirati je mogu deterdženti, sapuni i šamponi. I neki uobičajeni proizvodi za kućanstvo ili osobnu njegu toliko su snažni da uklanjaju većinu masnoće i vlage s naše kože.

Brojni čimbenici doprinose suhoj koži, no najčešće je to posljedica oštećene kožne barijere koju mogu uzrokovati agresivni proizvodi, suha klima, pretjerana izloženost vodi, neuhranjenost ili starenje. Obično dolazi do neravnoteže između lipida u stanicama kože i različitih proteina, što rezultira oštećenjem njene vlažne barijere.