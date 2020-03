Otkrivamo tajne vrhunskih vizažista: Evo kako postići savršeno glatku i meku kožu

Nemojte očajavati ako vam šminkanje ne polazi od ruke. Uz malo vježbe i ključnih savjeta vrhunskih stručnjaka brzo ćete se transformirati iz amaterke u profesionalku!

Kraljevske dame i holivudske ljepotice uvijek imaju besprijekornu kožu kada ih osvijetle kamere. Za to su svakako zaslužni vrhunski vizažisti koji make up trikove imaju u malom prstu, no ukoliko niste završili školu za vizažista, to ne znači da ne možete imati jednako lijepu, njegovanu, glatku kožu nakon što nanesete make up.

Žene često griješe kada na kožu nanesu ogromne količine pudera, nekoliko slojeva maskare ili pretjeraju s konturiranjem lica, zbog čega koža automatski izgleda umorno i napaćeno. Vizažisti slavnih vrlo dobro znaju da je manje - više, pa svojim klijenticama redovito pružaju što prirodniji make up tretman s naglaskom na sjajnu, meku i glatku kožu.