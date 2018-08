Modni ulovi koji štede novac: Neodoljive haljine koje možete nositi i ljeti i zimi

Dokaz da ljetna garderoba ne mora nužno biti rezervirana isključivo za to godišnje doba su brojne primamljive haljine iz jesenskih kolekcija high street i dizajnerskih trgovina koje se bez imalo problema mogu isfurati i sada. Evo kako ih nositi dok još uvijek traju vrućine, a kako kada zahladi

Ako bismo trebali navesti jedan odjevni komad koji je praktičan za kombiniranje i lako se odjeva, onda bi to zasigurno bile haljine. S dolaskom ljetnih mjeseci haljine su, kako to obično biva, postale neizbježan komad u ormaru većine žena, no tko kaže da se te iste haljine ne mogu nositi i kada zahladi? U trgovine su već pristigle najnovije jesenske kolekcije, a među njima i trendi haljine koje su nas oduševile na prvu.