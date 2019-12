Miševi na sovama –u kućnoj tvornici igračaka Tatjane Rimac i nemoguće je moguće

Kreativna pustolovka s velikim osmjehom na licu i još većim srcem. Upravo tako bismo opisali u jednoj rečenici Tatjanu Rimac iz Zagreba, koja poduzetničkom scenom žari i pali nešto više od 10 godina. Njoj je ipak to sve samo igra

Kako kaže, voli smišljati i izrađivati stvari koje će imati svoju uporabnu vrijednost, stvari koje će imati svoj život i onda kada odu iz njihove kvartovske radionice. Danas je Tatjana (uz knjigovodstveni servis koji joj je bio odskočna daska u svijet izazova) ponosna vlasnica male kućne tvornice ručno izrađenih igračaka i proizvoda za kućanstvo. No, kako svaki pustolovni roman ima svoju glavu i rep, red bi bio da i Tatjaninu priču o njezinom igračkama ispričamo otpočetka.

Prvu igračku koja je pokrenula lavinu narudžbi, Tatjana je osmislila i sašila prije 10 godina, na zahtjev ni više ni manje, već svoje mlađe kćeri. Bio je to zec Božo koji i danas ima počasno mjesto u njihovom domu. Otad njezina mašta nije stala, a u međuvremenu Tatjana je prošla mnoštvo tečajeva i radionica: Fimo mase, salvetne tehnike, šivanje, Tiffany tehnike i čipke. Godinama je nešto vrtjela po prstima, smišljala, marljivo radila, sve dok nije odlučila izaći u javnost najprije s blogom, a zatim i web shopom Otkriveno blago . I otad nije stala. Asortiman je ubrzo osim s igračkama nadopunila jastucima, eko platnenim vrećicama, lampama…

A zašto vam o svemu tome pišemo? Zato što su proizvodi u Otkrivenom blagu zaista nešto novo i drugačije, nešto što biste sigurno voljeli pronaći u drvenom kovčegu na tavanu ili pustom otoku. To nikako nisu serijski rađeni predmeti. I po izgledu, ali i po izboru materijala su drugačiji i biraju posebne trgovine. Svi su redom ekološki proizvodi, izrađeni od prirodnih materijala, najčešće pamuka pa lana i vune, te s antialergijskim i antiastmatičnim punjenjem od 100% poliestera. Poseban je i način njihove izrade. Na prvu, proces izrade ne djeluje neobično – traži se ideja, zatim materijali za šivanje pa dolazi do procesa izrade. No, ono što jeste neobično je proces povezivanja spomenutih radnji. Često se biraju životinje koje su, kako kaže Tatjana, nepravedno zapostavljene. Uvijek možete naći medvjediće, psiće, mace, ali ako krenete u potragu za igračkom šišmišem, kornjačom, sovom, čudnovatim kljunašem, morate ćete doći k nama. Najdraži su nam šareni materijali pa naši šišmiši nisu nikada tamni i strašni, već su šareni i veseli, sove su napravljene od materijala na kojem su mali miševi. Šivanje je nakon toga najlakši dio izrade.