Mirisna, meka i tako sočna: Ovo je tajna savršene uskrsne pince

Iako ga mnogi nazivaju sirnica, u ovom kolaču nema sira, a taj naziv potječe od tradicije prema kojoj su domaćice nekada umjesto kvasca za izradu koristile ukiseljeno, usireno tijesto. U svakom slučaju za mirisnu, sočnu i meku pincu potreban je dobar recept, ali i nekoliko kulinarski tajni i pravila koji se često prenose s koljena na koljeno.

Iskusne domaćice jako dobro znaju da su za pripremu pince ključni kvalitetni sastojci i vrijeme. Naime, osim vještine izrade mekog tijesta za sočnu pincu ključno je odvojiti dovoljno vremena. Prilikom pripreme pince važno je pridržavati se uvriježenog pravila za dizana tijesta, a to je da svi sastojci moraju biti sobne temperature, a to vrijedi i za jaja i maslac. U suprotnom tijesto neće biti meko i sočno.

Uz to, treba se voditi onim 'manje je više', no to ne vrijedi kada je riječ o kvascu. Naime, tijesto za pincu je dosta masno pa treba povećati količinu kvasca jer on inače ne podnosi dobro veće količine masnoće, alkohola i šećera. Ako umjesto svježeg koristite suhi kvasac imajte na umu omjer svježeg i suhog kvasca koji je 3:1, odnosno za 30 g svježeg kvasca vam treba 10 g suhog kvasca.