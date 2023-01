Statement torbe i nakit od kože: Makaranka Marija Ivanković stvara genijalne modne dodatke koji se uklapaju u svačiji stil

Njezini veseli i unikatni proizvodi naglasak daju funkcionalnosti, kvaliteti i upečatljivom šarenom dizajnu, ali unose još jedan zanimljiv i poseban aspekt, a to je umjetnost. Simpatična kreativka Marija Ivanković, vlasnica brenda Ruke Design, živi i radi u Makarskoj, a u skoro 20 godina djelovanja uspjela je izgraditi prepoznatljivo modno ime, dobro poznato svim ljubiteljima nesvakidašnjih i atraktivnih modnih dodataka

Marija Ivanković prisjetila se kad smo krenuli razgovarati kako su izgledali njezini kreativni počeci i otkrila je li do danas uspjela ostvariti sve ono što je zamislila. I dalje se, kaže, u nekim situacijama osjeća kao da tek kreće, samo što se sada nalazi u dosta boljoj poziciji nego što je to bilo na 'stvarnom početku'.

'Iz današnje perspektive mislim da sam se na neke poslovne korake trebala i ranije odvažiti dok za neke druge smatram da sam ih trebala promišljenije izvesti. Moja potreba za stvaranjem nekako se prirodnim slijedom pretvorila u posao, a nije to bio rezultat poslovnog plana ili ozbiljnog promišljanja, tako da je tu bilo i uspona i padova, ali nikad nisam odustala jer zaista vjerujem u ono što radim. Dizajn odjeće zapravo je bio moj izbor, ali prva torba koju sam izradila za sebe izazvala je odlične reakcije na ulici i na neki način odredila konkretan smjer. Kad je u poslu samo jedan par ruku, onda je s modnim dodatcima daleko lakše jer nema tjelesnih mjera kao kod odjeće - pitanje je samo sviđa li vam se to ili ne. Ako pitate dvadesetogodišnju Mariju je li ostvarila sve što je zamislila, odgovor je negativan, ali četrdesetogodišnjakinja kaže da je uspjela ostvariti slobodu i neovisnost radeći ono što voli, a to je samo po sebi ogroman uspjeh', naglasila je.