[FOTO/VIDEO] Zanimljiva antistres terapija: Razgovarali smo s Tomislavom Stanićem, zaslužnim za prvu hrvatsku sobu za razbijanje

Frustrirani ste zbog gužve u prometu, neugodnog šefa i kolega na poslu, lošeg braka, novčanih ili nekih drugih životnih problema? Osjećate da biste najradije porazbijali sve oko sebe kako biste 'lakše disali'? Treba vam ispušni ventil. U Zagrebu već dulje vrijeme postoji Smashit, mjesto na kojem se razbija do mile volje. Možda ste slučajno prošli Vukovarskom i primijetili simpatičnu kućicu s tim natpisom za koju je zaslužan informatičar Tomislav Stanić. Došao je na genijalnu ideju da otvori prostor u kojem se nakupljeni bijes može izbaciti u kontroliranim uvjetima umjesto da negdje ozlijedite sebe ili nekog drugog

'Kada sam pričao prijateljima o svojoj ideji, njih 20-30 posto reklo je da bi to isprobalo. Naravno, malo odbijete zbog onih koji su pristojni. (smijeh) Pretpostavio sam da mi je ciljana publika od recimo kraja osnovne škole pa do nekih 40-45 godina, podijeljeno po Gaussovoj krivulji. Kada te faktore ubacite u populaciju Zagreba, u teoriji to zvuči super. U praksi sam samo htio što manje trošiti svog novca nakon početne investicije i išao sam s realnim očekivanjem da to možda neće zaživjeti', objašnjava nam na početku razgovora.

Razni kućanski aparati, printeri i kućišta računala, posuđe... Ispričao nam je odakle ih nabavlja i kamo odnosi/zbrinjava porazbijano. 'Nabavku najčešće rješavam preko firmi što zbrinjavaju opremu koja im stoji godinama otpisana pa shvate da ni Slavici iz računovodstva ne trebaju ti prastari uređaji. Tu i tamo jave se pojedinci kojima se nakupilo uređaja. Za otpad se brine specijalizirana firma', rekao je. Kad je riječ o profilu ljudi (žene ili muškarci, mlađi, stariji) koji najčešće dolaze, kaže da ugrubo muškarci i žene podjednako posjećuju Smashit. 'Što se tiče godina, zapravo dosta prate onog Gaussa sa početka, s tim da naravno ima tu i tamo iskakanja iz tih okvira', kazao je.