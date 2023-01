[FOTO] Njezini zabavni sadržaji 'iskaču iz paštete' na društvenim mrežama: Psihologinja Ena Rajić ima moćno oružje kojim se bori protiv negativnosti i nepravde

Vremena su takva da kao da čujemo samo loše vijesti. Ostati pozitivan i optimističan u turobnoj svakodnevici popriličan je izazov čak i ako se uvijek gleda svjetlija, vedrija strana života. Umjetnost, britak humor i satira 'oružje' su kojima se diplomirana psihologinja Ena Rajić bori protiv negativnosti, nepravde. 'Podbada' političare, preispituje rodne stereotipe, nedostatak radne etike, govori o vrijednostima koje zanemarujemo i društvenim normama koje smo trebali ostaviti za sobom u prošlom stoljeću, na inteligentan način priča o 'fenomenima' današnjice

'Na apsolventskoj godini spontano dolazim do ideje da snimim prve spoken word pjesme i satirične skečeve. Pogubljena u krizi srednjih dvadesetih, žedna nešto drugačijeg sadržaja na društvenim mrežama od onoga koji mi se nudio, a pomalo i umorna od hrpe motivacijskih govornika čija su mi videa djelovala na sličan kalup, napravila sam zaokret u strategiji kreiranja online sadržaja. Dotadašnja ozbiljnija psihoedukacijska videa koja sam snimala prethodne četiri godine zamijenila sam zabavnijim naslovima kao što su: 'Kako ostati nesretan do kraja života?', 'Kad bi političke kampanje bile iskrene', 'Instrukcije za zbarit žensku', 'Platim ti kavu', 'Kako uz 0 talenta postati popularan na Instagramu?' ili 'Kad bi prvi spoj bio iskren [ali BRUTALNO iskren]', prisjetila se Ena.

'Osjećam, i to je najljepši dio svega. Neopisiva je radost čitati javne komentare i poruke koje mi ljudi privatno šalju na društvenim mrežama. No, osjetiti uživo vrtlog emocija, suze, smijeh i zagrljaje publike koja dođe na show za mene je nova dimenzija ispunjenosti. Osim toga, trenutno sudjelujem na jednom divnom projektu 'Što ima lima' koji je pokrenut u svrhu promicanja zdravlja, podizanja svijesti o važnosti prevencije mentalnih bolesti te destigmatizaciji traženja psihološke pomoći. Projekt uključuje besplatni psihoedukativni sadržaj u obliku stručnih webinara koje vode iskusni psiholozi, besplatno psihološko savjetovanje i dodatne projektne aktivnosti. Namijenjen je djeci i adolescentima te njihovim roditeljima koji žive na području Karlovačke županije, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Da bi se osjetio pomak nabolje potrebno je raditi, a onima koji vole rad - ni rezultati neće izostati', ističe Ena.

Dotakli smo se humora i satire u Hrvatskoj i koliko se ona razlikuje od satire u Bosni i Hercegovini te zašto je mnogima bosanski humor 'bolji'.

'Rekla bih da je humor više stvar osobnog ukusa i percepcije negoli pripadnosti određenoj naciji ili regiji. Ne gledam pretjerano što drugi rade, fokusiram se na svoje stvaralaštvo pa nemam ni pametnog osvrta na razliku između satiričara u Hrvatskoj i BiH. Ovdje sam jednom prilikom surađivala s ekipom iz NewsBara što mi je bilo urnebesno duhovito iskustvo dok moje satirične videofilmove znaju usporediti s Top listom nadrealista te montipajtonovskim stilom humora. Zašto je mnogima bosanski humor smješniji od hrvatskog? Nemam pojma. Možda je do same uporabe jezika i određenih riječi koje same po sebi zvuče smješnije, možda do naglaska ili te naše 'šege' koju znamo iščupati iz sebe i u najtežim trenucima', smatra naša sugovornica. Rekla nam je i što misli o self-helpu.