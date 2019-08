Magnet za poglede: Jelena Rozga u maloj crnoj haljina nikoga ne ostavlja ravnodušnim

View this post on Instagram

Hvala Cakovec, Zagorje ob Savi, Velika Polana i Mali Losinj🤗❤️Bio je to zaista nevjerovatno lijep tjedan zbog vas. Ovaj tjedan druzimo se u @nostress_brodarica i Vodnjanu 🎤🎤 Volim vas ❤️❤️❤️