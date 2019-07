Nema tko se nije okrenuo za Jelenom Rozgom u savršenoj ljetnoj haljini s trendi rukavima

Lijepa Jelena Rozga u posljednje vrijeme samo niže sjajne modne izbore, a taj je uspješni modni niz nastavila i u večernjem izlasku u splitskom Gooshter Beach Clubu

Haljina zanimljivog ovratnika koja prati liniju tijela duljine do ispod koljena bila je više nego odličan modni izbor za uvijek tip top skockanu Jelenu.

Ovaj look začinila je elegantnim sandalama s tankim remenom Gianvitta Rossija, malom torbicom s potpisom Stelle McCartney i kosom stiliziranom u blage valove. Velike naušnice i odličan make up lijepo se uklopili u ovaj večernji stajling zgodne Jelene koja izgleda bolje no ikada.

Inače, prije ljetnih angažmana, Jelena je u lipnju posjetila Amsterdam gdje je uživala na koncertu svoje omiljene pjevačice Pink.

'Poljubac iz Amsterdama', poručila je Rozga tada svojim pratiteljima pored fotografije na kojoj pozira u crnoj haljini na preklop sa žutim uzorkom, a na Instagramstoryju je pokazala i na kojem je koncertu bila. Jelena se tad sjajno provela na koncertu američke zvijezde Pink koju obožava.