Lepa Brena pobrinula se da u nju svi gledaju: Haljina s prorezom otkrila je njezine sjajne noge

Lepa Brena i u šezdesetima oduševljava zavidnim izgledom i formom, a dala nam je to do znanja pojavivši se na Story Hall of Fame glamuroznom partyju u kreaciji koja ne trpi mane

Teatralan dolazak koji je bio popraćen mnoštvom fotoreportera i kamera još je jednom dokazao kolika je Lepa Brena zvijezda u regiji.

Pjevačica se pojavila na crvenom tepihu u Zagrebu, na partyju magazina Story koji obilježava 20 godina rada.