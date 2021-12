Lepa Brena posve iskreno progovorila o velikim životnim promjenama, ali i otkrila što je izazvalo probleme u njezinom braku

Najveća zvijezda nekadašnje države koja iza sebe ima gotovo četiri desetljeća uspješne karijere, posljednje se dvije godine znatno manje pojavljuje u javnosti te se više posvetila sebi i svojoj obitelji, a ove godine je sa suprugom Bobom Živojinovićem proslavili su 30. godišnjicu braka, a pjevačica otkriva kako su odnosi u njezinoj obitelji harmonični

Pjevačica i njezin suprug ove godine su obilježili 30. godišnjicu braka te je otkrila kako su je obilježili. 'Boba i ja smo bili na Phuketu na jednoj detoksikaciji, jeli smo samo povrće za sve obroke. Onda smo otišli četiri dana na otok Racha. Tamo smo proslavili godišnjicu braka. To je za mene bila lijepa, emotivna, slatka, mala proslava, jer su naše prethodne uvijek bile sa 150 ljudi. Bili smo u jednom malom svečanom šatoru. Dobili smo cvijeće, šampanjac i večeru. Nisam imala bračnih problema jer sam u brak ušla zrela, s 30 godina, bila sam upućena u to da kada se udam, trebam imati dosta razumijevanja i tolerancije. Boba i ja smo dva dobra prijatelja, suradnika, supružnika. Naši problemi su bili vezani uz raspad Jugoslavije, za Stefanovu otmicu... Boba ima razumijevanja za moj posao, ideje... On je bio alfa i omega, čovjek koji mi je organizirao posao. Zahvalna sam mu na tome', rekla je Lepa Brena za Nova.rs i dodala kako je on imao važnu ulogu u osnivanju 'Grand' produkcije.