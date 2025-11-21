DOJMOVI NAŠE MISICE

Laura Gnjatović otvorila dušu o finalu izbora ljepote i otkrila je li zadovoljna

21.11.2025 u 19:06

Laura Gnjatović
Laura Gnjatović Izvor: Cropix / Autor: Mihael Barisic
Unatoč sjajnom plasmanu na ovogodišnjem izboru Miss Universe, naša predstavnica Laura Gnjatović je priznala kako ipak nije zadovoljna konačnim izborom pet najboljih natjecateljica

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Universe završila je među 30 najljepših djevojaka svijeta, dok je titula otišla Meksikanki Fátimi Bosch.

'Nažalost, nisam ušla u top 12. Malo mi je žao, ali zadovoljna sam jer ovaj rezultat pokazuje da su se trud i upornost isplatili. Pokazala sam da se mogu izdignuti iznad svega što me prije sputavalo', rekla je za IN magazin.

Zahvalila je svima koji su je podržavali tijekom natjecanja: 'Bez vas ne bih ni primirisala top 30. Hvala vam na svakom glasu i svakoj poruci, odradili ste ogroman posao'.

Fatima Bosch Izvor: EPA / Autor: RUNGROJ YONGRIT

Otkrila je i da nije zadovoljna izborom top 5.

'Samo ću reći da sam jako razočarana u top 5 izbor, smatram da to nije tako trebalo biti ali dobro neću ulaziti uopće u to. Nisam sudac, tko sam ja da sudim. Presudilo se i meni na kraju dana. Tako da sad smo tu svrstane, di smo stavljene i to nam je to. Nema dalje. Zapravo ima dalje, idemo dalje i vidimo se uskoro', poručila je Laura.

'Ljudi dragi ostvarili smo plasman. Znači nemate pojma koliko sam sretna. Nismo se plasirali dalje nema veze. Top 30. Svi znaju tko je Hrvatska. Vjerujte mi, znači vjerujte mi. Dobila sam već šest i po milijuna poruka. Preponosna sam, presretna sam. Ja se iskreno kod vas u moju državu vraćam kao najveća pobjednica ikad', rekla je Laura nakon finala.

U pet najboljih ušle su predstavnice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti.

Inače, prema službenoj biografiji nove Miss Universe, Fátima Bosch je studirala modu u Meksiku i Italiji s fokusom na stvaranje održivih dizajna i rad s odbačenim materijalima. Navodi se da je volontirala s bolesnom djecom, promicala ekološku osviještenost, bavila se podrškom migrantima i pitanjima mentalnog zdravlja.

