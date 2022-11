Kraljica osvetničke mode: Zašto su svi još uvijek opsjednuti famoznom osvetničkom haljinom princeze Diane

Crna mini haljina spuštenih ramena koja 'ljubi' tijelo, a koju je princeza Diana nosila 1994., postala je simbol priče o razvodu nekadašnje princeze od Walesa. Plavokosa plemkinja nosila ju je s visokim potpeticama i bisernom ogrlicom na gala večeri u londonskoj galeriji Serpentine nakn što je njezin suprug javno priznao svoj preljub na televiziji. Dianina haljina čak je i Charlesov preljub bacila u drugi plan, a razloga za to je nekoliko

Tako je i samo nošenje crne odjeće dugo vremena bilo izbjegavano u kraljevskoj obitelji, osim na pogrebu. No Diana je voljela crnu boju i smatrala je elegantnom. 'I očito je to boja seksualne sofisticiranosti. Stvarno je to prihvatila tijekom tih godina', kaže Moran koja u svojoj knjizi navodi da je Diana još jednom nosila crno – i to u noći kada je emitiran njezin slavni intervju za BBC 'Panorama'. Tog je jutra nazvala dizajnera Jacquesa Azaguryja da zatraži 'stvarno dobru, seksi haljinu' u crnoj boji.

Osim toga u svoj dnevni look uključila je još jednu zabranjenu boju – crveni lak za nokte. Poznato je naime da je pokojna kraljica Elizabeta II nosila samo Essiejevu nijansu Ballet Slippers, jedva vidljivu nijanse nježne ružičaste, a čak je i posljednjih godina zabranila kate Middleton i Meghan Markle, da nose bilo što drugo na noktima.