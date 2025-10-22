Kraljica boho chica pronašla je genijalan kaput, a u torbu smo se odmah zaljubili

Glumica Sienna Miller kraljica je boho chica te u svakoj prigodi briljira svojim sjajno osmišljenim kombinacijama

Sienna Miller ponovno pokazuje zašto je jedan od najutjecajnijih stilskih uzora u jednostavnom jesenskom outfitu s vrlo pažljivo odabranim detaljima.

Stil plavokose ljepotice odavno je postao sinonim za ležerni luksuz prožet boemskim šarmom jer nepogrješivo kombinira dostupne high street komade sa skupim dodacima, stvarajući outfite koji djeluju istovremeno cool, elegantno i ženstveno. Njezin pristup modi temelji se na autentičnosti - ona nikad slijepo ne slijedi trendove, već ih prilagođava svom stilu i tako stvara prepoznatljiv izgled. Savršen jesenski kaput kao glavni adut Miller se prošetala Londonom te je privukla pozornost u divnom plavom kaputu britanskog brenda Aligne. Njihov model George Wrap savršen je primjer toga kako dobro odabran komad može podići čitav outfit na višu razinu. Inače, Aligne se etablirao kao jedan od vodećih britanskih high street brendova, a njegov pristup temelji se na stvaranju bezvremenskih komada s modernim krojevima koji prate tijelo, no istovremeno nude udobnost i praktičnost.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Kaput odlikuje oversized kroj s naglašenim linijama ramena i praktičnim vezanjem oko struka, stvarajući ženstvenu siluetu. Izrađen je od kvalitetne vune, što osigurava i toplinu i eleganciju potrebnu za jesenske dane. Dostupan je u četiri neutralne boje, tamnoplavoj, crnoj, sivoj i bijeloj, a to ga čini idealnim osnovnim komadom za sve stilove te mu je cijena od 355 eura opravdana kvalitetom materijala i bezvremenskim dizajnom. Glumica ga je nosila s topom, trapericama opuštenog kroja i udobnim modelom cipela ravnih potplata slavne dizajnerice Phoebe Philo.

No ključni detalj looka je bez sumnje zanimljiva torba Drip Bag In Ombre Brown Hairy Wool švedskog brenda Our Legacy. Ova jedinstvena torba u smeđim tonovima s ombre efektom savršeno dopunjuje plavi kaput, a dlakava vunena tekstura dodaje zanimljivu notu cijeloj kombinaciji.

Sienna Miller Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI





Sienna Miller Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI