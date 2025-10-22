Kraljica boho chica pronašla je genijalan kaput, a u torbu smo se odmah zaljubili

Glumica Sienna Miller kraljica je boho chica te u svakoj prigodi briljira svojim sjajno osmišljenim kombinacijama
Sienna Miller ponovno pokazuje zašto je jedan od najutjecajnijih stilskih uzora u jednostavnom jesenskom outfitu s vrlo pažljivo odabranim detaljima.
Stil plavokose ljepotice odavno je postao sinonim za ležerni luksuz prožet boemskim šarmom jer nepogrješivo kombinira dostupne high street komade sa skupim dodacima, stvarajući outfite koji djeluju istovremeno cool, elegantno i ženstveno. Njezin pristup modi temelji se na autentičnosti - ona nikad slijepo ne slijedi trendove, već ih prilagođava svom stilu i tako stvara prepoznatljiv izgled.
Savršen jesenski kaput kao glavni adut
Miller se prošetala Londonom te je privukla pozornost u divnom plavom kaputu britanskog brenda Aligne. Njihov model George Wrap savršen je primjer toga kako dobro odabran komad može podići čitav outfit na višu razinu.
Inače, Aligne se etablirao kao jedan od vodećih britanskih high street brendova, a njegov pristup temelji se na stvaranju bezvremenskih komada s modernim krojevima koji prate tijelo, no istovremeno nude udobnost i praktičnost.
Kaput odlikuje oversized kroj s naglašenim linijama ramena i praktičnim vezanjem oko struka, stvarajući ženstvenu siluetu. Izrađen je od kvalitetne vune, što osigurava i toplinu i eleganciju potrebnu za jesenske dane. Dostupan je u četiri neutralne boje, tamnoplavoj, crnoj, sivoj i bijeloj, a to ga čini idealnim osnovnim komadom za sve stilove te mu je cijena od 355 eura opravdana kvalitetom materijala i bezvremenskim dizajnom.
Glumica ga je nosila s topom, trapericama opuštenog kroja i udobnim modelom cipela ravnih potplata slavne dizajnerice Phoebe Philo.
No ključni detalj looka je bez sumnje zanimljiva torba Drip Bag In Ombre Brown Hairy Wool švedskog brenda Our Legacy. Ova jedinstvena torba u smeđim tonovima s ombre efektom savršeno dopunjuje plavi kaput, a dlakava vunena tekstura dodaje zanimljivu notu cijeloj kombinaciji.
Brend Our Legacy poznat je po eksperimentalnim materijalima i nekonvencionalnim dizajnerskim rješenjima, a ova torba po cijeni od 390 eura primjer je toga kako statement dodatak može pretvoriti osnovnu kombinaciju u modni trenutak vrijedan fotografiranja. Njezina organska forma i topli smeđi tonovi savršeno se uklapaju u jesenju paletu boja.
Modnu kuću iz Stockholma osnovala su 2005. godine trojica prijatelja, Jockum Hallin, Cristopher Nying i Richardos Klarén. Započeli su skromno, prodajom tiskanih majica iz malog studija u Stockholmu, a tijekom godina stvorili su brend poznat po svojoj jedinstvenoj modnoj viziji pa je ove godine u njih investirao i LVMH.
Miller je pak ponovno dokazala da pravi stil ne ovisi o cijeni odjeće, već o načinu na koji se kombinira i nosi. Njezin outfit pokazuje da pažljivo odabrani high street komadi mogu djelovati jednako impresivno kao dizajnerska odjeća i dodaci.