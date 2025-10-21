U moru neukusa Anica je bila pravi dokaz da se i za špicu može obući s mjerom

FASHION GURU

  • 21.10.2025 u 13:07

    • Tomislav Horvatinčić i Anica Kovač
    Tomislav Horvatinčić i Anica Kovač Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/Pixsell/PIXSELL
    Modnim kombinacijama naših poznatih u opuštenoj šetnji gradom pozabavio se i Fashion Guru, a za oko su mu ovaj put zapeli Tomislav Horvatinčić i Anica Kovačić

    Tomislav Horvatinčić prošetao se središtem Zagreba u jednom posve ležernom izdanju.

    U šetnji je zatim sreo bivšu misicu Anicu Kovač i uslijedio je topli zagrljaj.

    Njegov stil je, da budemo iskreni, sasvim tipičan gradski, ni po čemu poseban, nešto kao 'imam para, ali nemam inspiracije'. No zato je Anica bila pravo osvježenje.

    Ovaj put pogodila je sve: kratka bomberica, široke hlače, super sunčane naočale... Djeluje ležerno i moderno.

    U moru neukusa i samoprozvanih modnih znalaca Anica je bila pravi dokaz da se i za špicu može obući s mjerom, a on vjerojatno gleda gdje će napraviti još jedan prekrasni parking i još ljepšu zgradu.

